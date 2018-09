Afectan publicaciones falsas a familia de Tepeji: ‘dijeron que nuestra hija fue robada’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El pasado 11 de septiembre, a través de grupos de Facebook, se compartió la imagen de una menor de edad originaria de Tepeji del Río, quién supuestamente había sido "robada". Dicha información fue falsa y afectó a los familiares de la niña, confirmó su madre, Samantha N.“Yo llevé a mi niña a la escuela, ella entra a las ocho de la mañana. De ahí regresé a mi casa y posteriormente me comenta mi mamá que a la niña la habían publicado en el ‘Face’ y que había desaparecido hace tres horas; corrimos prácticamente hacia la escuela”, expresó.Narró que al arribar al colegio, personal docente le indicó que su hija se encontraba al interior, sana y salva, además que desconocían la información sobre el extravío.Samantha señaló que la foto fue tomada hace dos años, cuando la niña iba al preescolar, en un desfile de primavera; no obstante, nunca imaginó que pudiera ser víctima de "personas sin escrúpulos, sin consideración al dolor ajeno", dijo.Por ello, recomendó a padres de familia evitar publicar de cualquier forma, fotografías de sus hijos para no ser víctima de este tipo de situaciones.“Qué maldad tienen estas personas en mente; el daño que nos han hecho y que nos están haciendo, porque prácticamente no sabemos quién es la persona, ni por qué lo hizo”.Samantha y su familia actualmente cuentan con la asesoría del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Tepeji del Río, y de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH)A través de comunicado oficial, la SSPH comentó que a pesar de las advertencias hechas por la institución y por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), las “alertas rojas” sobre supuestas bandas de ‘robachicos’ en diferentes regiones no cesan en las redes sociales, por ello, se solicita mesura de la población en general y evitar compartir información dudosa.