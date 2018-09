Cambiará alcalde de Tepeji funcionarios de su gabinete

En próximos días, el alcalde de Tepeji, Moisés Ramírez Tapia, anunciará cambios en su administración; además, afirmó que tales decisiones las toma él y no el secretario municipal como algunos piensan.

Durante entrevista, informó que ya tiene pensados nuevos cambios en los directivos de su administración, debido a que no han dado los resultados esperados, sin embargo, se reservó nombres.

"Ya tengo los cambios, el número es reservado y serán cambiados por resultados... Nada más es ajustar en las áreas donde necesito mejorar" manifestó.

En cuanto si existirán cambios en la titularidad de la secretaría municipal, la cual dirige Oscar González, no afirmó ni negó alguna modificación, solo dijo que es información reservada.

"Mucha gente dice que Oscar (González) es el que me manipula, que yo no tengo decisión, que soy muy noble y que no tengo el carácter (para presidir el municipio). Sí tengo el carácter, y las decisiones las tomo yo", puntualizó.

Cabe mencionar que hace unos días presentó a Jorge Hernández Escobar como nuevo titular de Reglamentos y Espectáculos municipales, quién asume el cargo en lugar de Soledad Galicia Miranda, retirada de su función por estar involucrada en una golpiza entre mujeres.