Por sus contribuciones, las cuales han beneficiado a la sociedad mexicana en tema de educación, Patricia Aranda Orozco recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad De La Salle Bajío.La máxima distinción académica fue entregada por primera vez por la casa de estudios, y fueron los miembros de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad, presidido por el maestro Pedro Álvarez Arenas, quienes aprobaron por unanimidad la concesión.En el auditorio del campus Juan Alonso de Torres, de La Salle, se desarrolló la ceremonia solemne donde estuvieron presentes familiares, amistades y compañeros de la homenajeada, quien inició su labor como docente, hace 42 años.“Es un compromiso muy grande el que siento, me apena recibirlo también porque sé que hay mucha gente que lo merece muchísimo más que yo, y me compromete a seguir trabajando por la educación”, comentó Paty Aranda en entrevista.“Son muchas las emociones que tengo, mucha alegría por ver a tanta gente que quiero. Siempre he querido dejar una huella en mi camino para que las personas se reconozcan a sí mismas como personas valiosas, queridas por Dios y que tienen un enorme compromiso con la sociedad”, agregó.Paty Aranda Orozco recibió una medalla como símbolo que la identifica como la primera persona en recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de la Salle Bajío, así como un Diploma como documento oficial y legal que la acredita como Doctora Honoris Causa y una estola que la protege en su labor para continuar con la obra encomendada.