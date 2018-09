A ti, que tienes 42 enormes motivos para correr.Que esperas con ansiedad el disparo que dará inicio a un reto más, uno de largo recorrido, de horas de sudor y esfuerzo.Que imaginas tu llegada a la meta, con tu rostro victorioso y el corazón palpitante.Te ha llegado el momento para plasmar sobre las calles el esfuerzo de meses, corriendo y corriendo para fortalecer piernas y voluntad.A ti, que pocos han comprendido tu obsesión por estar en un maratón, que te tildan de loco, que te preguntan una y otra vez por qué lo haces.Que te levantas de madrugada, que revisas con cuidado los tenis, que te pones ilusionado la playera, que aseguras con emoción el número que portarás.A ti, que serás el motivo del cierre de las calles, que recibirás el aplauso de la gente, la admiración de los desconocidos, los gritos de apoyo y la mentada del conductor.Que en esta justa atlética te sentirás diferente, una persona capaz de mover tus piernas a pesar del dolor, del calambre, de las ampollas y del cansancio.A ti, que mantendrás la vista hacia la conquista del horizonte de asfalto, casas y edificios. Que levantarás el pecho cada vez que superes el letrero que señale que has cumplido con un kilómetro más.Que buscarás con ahínco el brazo que te ofrezca el agua que te refresque el aliento, que te moje la cara y te haga sentir vigoroso.A ti, que le pones a cada kilómetro una dedicatoria, para ese ser que ya no está aquí o para el que te espera conmovido al final del recorrido.Que llorarás, que reirás y que gritarás una vez que detengas el cronómetro y mires el tiempo de tu hazaña.A ti, que incluso llegarás caminando, pero llegarás.Que el día de mañana platicarás una y otra vez la experiencia de correr, que traerás a tu mente cada metro y cada avenida por la que pasaste, y también, que a pesar del cansancio y los estragos en ti, estarás pensando ya en la siguiente competencia para repetir esta bonita locura de correr.A ti, que correrás a sabiendas que no serás el primero… pero sí un ganador.A ti, maratonista de nuestra ciudad, a ti.Comenta este texto con Luis Gerardo Lugo en Twitter: @geraslugo