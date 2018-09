“Viene Diego Armando Maradona y hacemos fiesta, aplaudimos y cobra diez veces más que David Patiño y está muy bien, porque es Maradona. Sabemos que como técnico no ha tenido un éxito”, aseguró.

'Hay que dar beneficio a Patiño'



“Hay que apoyarlo, hay que darle ese beneficio de la duda y saber que, él estuvo abajo, esperando la oportunidad. Él es el indicado", dijo.

El ex jugador de Pumas,, porque no ha tenido éxito como entrenador.El ex defensa auriazul, actual entrenador de Pumas, por los resultados que ha tenido en el actual torneo.El jugador también, ante las críticas que se han suscitado contra el técnico de Pumas.En este torneo,, colocándose en tercer lugar de la tabla general.Actualmente, Palacios es comentarista en Multimedios Televisión.