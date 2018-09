1-0

1T|Con este golazo de Adrián Aldrete, La Máquina se va al frente en el marcador.

MT|Estamos en el medio tiempo del partido, revive la atajada de @jesuscorona01 a los 41 minutos.

Gran esfuerzo por parte de José Madueña para recuperar el esférico, Milton Caraglio saca un disparo y amplía la ventaja en el marcador.

Este Cruz Azul no permite sorpresas. Si hay que derrotar al sotanero, se hace. Si hay que lucirse, también. La Máquina ya aprendió a ser contundente.. El líder del certamen los venció sin complicaciones 2 por 0.en su nueva casa. Seis de seis para el equipo de Pedro Caixinha en el Coloso de Santa Úrsula, que lució con poca gente en un partido lluvioso, como el resto en la Jornada.Ni cómo ayudar al Atlas, porque ellos se lastiman solos.José Hernández, meta tapatío, se lanzó para adornar la fotografía, ya que jamás llegaría a tapar el disparo.La Máquina peloteo por todo el campo a su rival. Si los tapatíos obtenían el control del esférico, los locales no tardaban mucho en recuperarlo. Las variables de los celestes mareó a los pupilos de Guillermo Hoyos, quien como nuevo técnico sólo ha tenido tiempo de enseñar algunas estrategias de pizarrón en jugadas a balón parado. Nada más.El uruguayo estuvo sin marca frente a Jesús Corona, era su primer gol en el futbol mexicano y segundo de su equipo en el certamen,Cuatro minutos después de esa jugada, al 45´, Milton Caraglio erró una oportunidad clara para el 2-0, mientras su competencia en el vestidor, Martín Cauteruccio, veía desde lejos el partido porque no estuvo convocado.Para la segunda mitad,La inocencia de la defensa del Atlas, la picardía de José Madueña y contundencia del sudamericano–ambos ex jugadores rojinegros–, liquidaron las ilusiones de los sotaneros.Después de unos rebotes en el área, el lateral por derecha tocó de taquito a su compañero, sin misericordia.La era de Rafael Márquez como directivo del equipo de sus amores, tiene a los rojinegros hundidos, con un par de empates, ocho derrotas, 16 goles en contra y uno a favor.Así como los tapatíos agonizan,