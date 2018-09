El reto del Pocho

En días recientes diversos medios de comunicación han puesto los ojos en Víctor Guzmán como el próximo futbolista de los Tuzos del Pachuca que podría emigrar a Europa.

Recuperado de una operación de rodilla y titular indiscutible en el equipo de la Bella Airosa, el Pocho es un jugador que lo mismo defiende que aparece en el ataque, prueba de ello es que en el Torneo Apertura 2018 tiene tres goles.

Antes de viajar a Tijuana para el partido ante Xolos, Víctor comentó en una entrevista con ESPN, "Me hace falta más (para ir a Europa); he mostrado un nivel bueno, ahorita voy en ascenso, pero me hace falta mejorar muchas cosas más y llegar a un nivel óptimo''.

En el Torneo Clausura 2017, Víctor fue el mexicano que más goles hizo en liga, el último año y medio su nivel va en ascenso.

Además de sus buenas actuaciones, hay un gol de Guzmán que los aficionados de los Tuzos nunca olvidan, el que valió el título del Torneo Apertura 2016 ante Monterrey de último minuto. Recientemente Pachuca vendió al extranjero a Héctor Herrera, Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.