Se transforma en la asesina de Selena

Las bioseries están de moda. Los canales de televisión y los servicios de streaming han comprobado que estas historias son del agrado del público.

Acostumbrados a ver las vicisitudes de los famosos en la pantalla, El secreto de Selena será la primera en la que ese no será el foco.

Francisco Cordero, director del canal BTF, explica que la producción no sólo contará la vida de la cantante.

“Es la primera vez que nos arriesgamos a hacer algo en un corte de thriller policíaco, al estilo del programa American crime story”, explica el productor.

Será entonces que la verdadera protagonista de la serie, que se estrena este domingo a las 21:00 horas por TNT, será la asesina de Selena: Yolanda Saldívar.

Ella está personificada por Damayanti Quintanar, quien para interpretar al personaje, no sólo dejó atrás su atlética figura (la cual consiguió gracias a otra serie, El César), subió más de 15 kilos y aprendió todo sobre la vida de Saldívar.

“Me basé mucho en los guiones, en el trabajo con los directores y en la historia de quién era Yolanda antes de matar a Selena, con toda esa información la construí”, cuenta Damayanti, quien se ha convertido en una asidua de la bioseries, ya que también participó en Hasta que te conocí, donde interpretó a una hermana de Juan Gabriel.

“Si tú ves la historia de las personas que matan a otros, no significa que sean necesariamente una mala persona todo el tiempo”, dice al describir el carácter que procuró cultivar en su personaje.

“Puede ser que fue un momento de desequilibrio mental lo que la llevó a hacer eso. Nunca sabremos si fue un accidente o no, la única que podrá saberlo es ella... y también Selena, que no está”, explica al referirse a la caótica tarde en la que Saldívar asesinó a Selena y luego se atrincheró ante la acción de la policía que finalmente la detuvo.

“Para mí era importante todo lo demás, la amistad que tenían, la complicidad que tenían, los lazos y por qué terminó en esta tragedia tan grande”, narra la actriz.

Será así como en El secreto de Selena se verá el pasado de Saldívar y cómo su vida la condujo a la cárcel, condenada a cadena perpetua por el homicidio de la cantante, que se había convertido en la máxima estrella del tex-mex.

La historia tiene otro hilo conductor: la interpretación de Sofía Lama, quien da vida a María Celeste Arrarás, la periodista que escribió el libro en el cual están basados los capítulos de la serie.

“Quisimos hacer algo diferente con El secreto de Selena, porque mostrará lo que hubo alrededor de lo que todos sabemos, de la muerte de la cantante y creo que eso ha sido un reto, descubrir la forma en cómo conduciremos todo eso”, agregó Cordero.

Además, Damayanti Quintanar reconoce que conocer más a Yolanda será una especie de segunda oportunidad para ella.

“Eso no significó que Yolanda no fuera una persona que no sonriera, que no fuera amorosa, que no fuera graciosa. Para mí como actriz me permite ver todos esos matices de una persona que termina haciendo un acto terrible”, explica.

“El hecho de que fuera enfermera te dice mucho de ella. Se hacía cargo de tres sobrinos, se hacía cargo económicamente de su familia, fue la única de todos sus hermanos que hizo una carrera, te habla de una persona que se quiso superar y llegó a ser la asistente personal de Selena”, agrega Damayanti.

“Después lo perdió todo, pero te da una idea de lo que era. Si Yolanda pudo llegar a esos niveles de oscuridad, fue porque también tenía esos niveles de luminosidad”, comenta Quinantar.

Las bioseries no son para todos. El furor de las bioseries ha convertido a las producciones de las más populares dentro del consumo de programas ficcionados.

Sin embargo, no todos los famosos son candidatos a tener su propia serie. Según Francisco Cordero, director de BTF Media (casa productora de Hasta que te conocí de Juan Gabriel y El César de Julio César Chávez) lo que se busca es que el personaje en cuestión tenga ciertas características.

“Que tenga elementos locales y globales, que sean figuras reconocidas en lugares muy específicos, pero que sean conocidos en todo el mundo”, explica.

Además, para el productor es muy importante que los personajes en cuestión sean los suficientemente honestos para mostrar su historia de la forma más verídica.

“Se nos han acercado algunas figuras, pero al final no quieren contar más que lo que ellos recuerdan o como lo quieren contar. Estamos hablando de la vida de personas y no sólo de los famosos, así que buscamos ser lo más honestos”, agrega Cordero.