"Soy Luna" se presenta con gran éxito en el Auditorio Nacional

Mucha energía y euforia como sólo un público joven puede producir, fue el factor que dominó la presentación del espectáculo Soy Luna en concierto, la tercera y última gira del show en vivo del programa original de Disney Channel, que ofreció su primera presentación en el Auditorio Nacional la tarde de este viernesCamisetas, gorros y muchos accesorios más, eran lúcidos por los miles de niños y niñas que se dieron cita en este recinto para ver a sus ídolos juveniles, mucho antes de que iniciara el showEn punto de las 18:30 horas y con las 10 mil butacas ocupadas, las luces del escenario comenzaron a brillar con la presencia de Karol Sevilla, protagonista de Soy Luna, interpretando Alas, y como era de esperarse, los gritos de emoción inundaron el lugarA partir de este momento el público comenzó a vivir con el elenco de este espectáculo, una historia condensada de la serie, donde el romance, la intriga, los actos de amistad y muchas canciones aderezaron la historia central de este show, salvar el club de patinaje Jam & RollerLuna (Karol Sevilla), Matteo (Ruggero Pasquarelli), Ámbar (Valentina Zenere), Simón (Michael Ronda), Delfi (Malena Ratner), Jimena (Ana Jara), Ramiro (Jorge Lopez), Pedro (Gastón Vietto), Emilia (Giovanna Reynaud) y Benicio (Pasquale Di Nuzzo), a través de cada tema fueron contando esta aventura y despertando emociones entre su público infantil, que veía todo los sucedido en escena como un cuento de hadas“Beso, beso”, fue el grito de los fans cuando los protagonistas coquetearon en escena“Creo que no se da cuenta cuanto la quiero”, fueron las palabras de Reguera antes de tomar una guitarra y sentarse a la orilla del escenario e interpretar Princesa y Quiero verte sonreírCada movimiento y frase realizada por estos jóvenes ídolos provocaba gritos y ovaciones entre el público, como cuando Karol Sevilla apareció en escena con un grupo de bailarinas y en patines para cantar Sólo para ti“Amo mi MéxicoOigan ¿ustedes saben exactamente donde vivía?” – cuestionó Sevilla a la gente y de inmediato los niños contestaron- “¡en Cancún!”“Si saben y las playas son hermosas”, dijo la estrella de Disney mientras movía de un lado a otro su faldón del traje de china poblana que portaba, eso sí muy estilizadoEntonces hizo su aparición un mariachi para que Karol y Michael Ronda cantaran una versión moderna de Tu cárcel“Nos sentimos bien orgullosos de ser mexicanos, por fin estamos en México, la verdad hemos vivido muchos retos, sin tacos y mariachis”, dijo Luna (Karol)Después Karol explicó que algo de lo bueno que le había pasado, es que Disney le había dado la oportunidad de formar parte de la banda sonora de la película Coco cantando La Bikina, pero en esta ocasión interpretaría Recuérdame, y así lo hizo mientras se proyectaban imágenes de la película en la enorme pantalla de fondoEste es un tema que fue incluido sólo para las presentaciones en México“Este momento siempre me lo voy a llevar en mi corazón y si ustedes no estuvieran aquí no sería posible, gracias”, así despidió Karol al mariachiDespués que Michael cantara Tiempo de amor, emocionado dio un mensaje a su publico, “no me quiero ir sin antes decirle tres cosas primero, cree en ti, segundo, tú puedes, y tercero, con todo mi cariño, gracias por acompañarme en este momento”No sólo protagonistas y antagonistas se unieron a cantar Modo amar, también los niños y niñas presentes, que demostraron durante todo el show que saben perfectamente cada una de las canciones de Soy Luna en vivoCon una bandera en sus manos Karol expresó “amo mi bandera”, antes de besarle y envolverse en ella“Cuanto camino recorrido ¿no creen? Hemos vivido momentos increíbles pero también un poco tristes y dolorosos, pero siempre salimos adelante porque siempre estamos rodeados de amigos y amorEn este viaje aprendí el valor de la amistad y lo mas importante, que si tú tienes un sueño y lo piensas con muchas fuerzas se hace realidad, yo tenía un sueño y puedo decir que lo estoy cumpliendo”, expresó Sevilla a la orilla del escenarioLuego con las manos entrelazadas les pidió a todos que imaginarán que tenían un patín con alas, le dijeran su secreto y lo dejaran volar, y muchos niños lo hicieron“Ha llegado el momento de que cada uno siga su camino, gracias por darme la oportunidad de ser Luna Valente, gracias por esta aventura” y con esta frase Karol dio pie a todo el elenco para pasar al escenario y despedirse, tomados de la mano hicieron una referencia y agradecieronFinalmente con el tema ochentero Footloose se despidieron, poniendo a todos de pie para bailarmaf