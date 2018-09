#LeónInforma

Se presenta precipitación fuerte al oriente con recorrido a centro y sur de nuestro @municipio_leon

Estamos pendientes de nuestra única línea de emergencia 911.#ProtecciónEnAcción pic.twitter.com/sbzOxuMHCw — Protección Civil (@Proteccion_leon) September 23, 2018

Lo anunciaron

#LeónInforma

Se presenta precipitación ligera en zona norponiente con recorrido a suroriente de nuestro @municipio_leon

Estamos pendientes de nuestra única línea de emergencia 911.#ProtecciónEnAcción pic.twitter.com/NHSouVUK6h — Protección Civil (@Proteccion_leon) September 23, 2018

Cierran vialidades

#LeónInforma

Por el alto nivel se agua, se registra cierre parcial en la circulación del bulevar Timoteo Lozano y Delta.

Habrá desvíos por la seguridad de la ciudadanía.

¡Toma en cuenta las indicaciones de las autoridades! — Orient. Vial León (@vialidad_leon) September 23, 2018

La lluvia de esta tarde-noche provocó encharcamientos en diferentes zonas de la ciudad.A través de su cuenta de twitter, Protección Civil de León informó de la fuerte precipitación que se registró al oriente de la ciudad, misma que se recorrió hacia el centro y sur.Hasta ahora, no se han reportado cierres o accidentes, sin embargo la dependencia se anunció al pendiente de cualquier situación de gravedad.Una hora antes de que se desatara la lluvia fuerte, Protección Civil anunció una precipitación ligera en la zona norponiente, con recorrido al suroriente de León.Tras las lluvias registradas en el sur de León, Vialidad León anunció a través de su cuenta oficial de twiter el cierre parcial de dos vialidades en la Ciudad.De acuerdo con el post, Timoteo Lozano y Delta fueron las vialidades que se cerraron y por las que se estarán haciendo desvíos.Y suspenden el León Vs. LóbosEl partido del León Vs. Lobos quedó suspendido en el minuto 70', ante la fuerte lluvia que llegó a la ciudad de León.El partido generó pocas oportunidad y hasta el momento está empatado a cero goles.Sigue leyendo: