"Él (José Guadalupe) no cumple con el perfil que debería tener, van a llegar personas foráneas a ocupar la Subsecretaría y Direcciones y a realizar obras", declaró.

Les molesta desplazamiento

"Nosotros como sector pensamos que en la ciudad hay personas capaces para ocupar ese cargo. Si fuera un guanajuatense conocería el Estado, las empresas, a los dueños y eso facilitaría la labor", lamentó.

"La lectura es: en el sector no hay ningún gallo que me sirva. No estuvo bien el nombramiento, hay que platicarlo, pero vamos a hacer llegar una postura respetuosa para que se hagan bien las cosas en pro del desarrollo y los buenos manejos", apuntó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El colegio de Ingenieros Civiles y de Arquitectos de León están indignados y preocupados por el nombramiento de José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez como secretario de Infraestructura, Movilidad y Conectividad.El lunes pasado el gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, presentó a José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez para dirigir la nueva dependencia.Lo que provocó que especialistas se cuestionaran si de verdad no hay ningún perfil guanajuatenses que cumpla con los requisitos necesarios para ocupar el cargo.José Gómez Frausto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, declaró que la comunidad está preocupada e inconforme por la asignación de una persona que no conoce las problemáticas del Estado ni de ellos.Reafirmó que no es justo haber quedado fuera de toda consideración cuando el Colegio es el más numeroso y realiza un mayor volumen de obras en el Estado por la dimensión del Municipio.Mientras que el presidente del Colegio de Arquitectos de León, Felipe Carpizo Ituarte, comentó que no están molestos con la persona de Tarcisio, sino porque fueron desplazados.Ratificó que durante su campaña, Diego Sinhue los buscó, con una postura muy abierta y aseguró que iba a estar al pendiente de ellos; por eso, cuando menos debió consultarlos para exponer esa intención, dando a conocer sus argumentos y teniendo como base una retroalimentación de ellos.Sigue leyendo: