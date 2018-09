Niega Xóchitl Gálvez a Acción Nacional, dice que ya no es panista

Xóchitl Gálvez Ruíz, senadora de la República y excandidata a la gubernatura por Hidalgo, señaló que no se meterá en la renovación de Acción Nacional (PAN) en la entidad ya que, incluso, dejó de militar en ese partido.

La ex comisionada de los pueblos indígenas en la administración del panista Vicente Fox, fue postulada a la gubernatura del estado y al Senado por dicho partido y, recientemente, en la Ciudad de México, como delegada en Miguel Hidalgo.

Sin embargo, en esta ocasión llegó al Senado al ser inscrita en la lista de representación proporcional del PRD, el cual se coaligó con el PAN en las pasadas elecciones.

Previo a una reunión privada con presidentes municipales de Hidalgo, de extracción panista, Xóchitl Gálvez evitó opinar ante la posible postulación de la diputada federal del PAN Gloria Romero León como aspirante a la dirigencia del PAN en el estado.

“Esta reunión no tiene ningún tinte partidista. El único tinte o la idea es trabajar, además yo no milito en el PAN ni me corresponde meterme en los asuntos internos; lo que me interesa es ver la forma en cómo podemos trabajar con los alcaldes”, expresó.

EQUIVOCADO MENSAJE DEL PRI

En cuanto a la disputa por la presidencia de la junta de gobierno del Congreso de Hidalgo, Xóchitl Gálvez insistió que debe ser encabezada por Morena ya que tiene mayor número de curules; sin embargo, instó a los legisladores hidalguenses a dirimir el conflicto y no descuidar los trabajos.

“Qué lástima que cuando fuimos oposición (en el Congreso de Hidalgo) nunca nos dejaron presidir esa junta, porque solo la presidía el PRI por tener la mayoría. El mal mensaje es eso, ahora que pierdes ‘te vuelves plural’, creo que ese fue el problema”, declaró.

VA CONTRA USO DE BOTELLAS DE PET EN EL SENADO

Respecto a la controversia que levantó hace unos días el también senador hidalguense Miguel Osorio Chong, luego que le sirvieron un aperitivo en un vaso de unicel, Xóchitl Gálvez señaló que hay cosas más importantes.

“Lo importante es otra cosa, me parece bien que en el Senado no se use Pet”, dijo y narró que el primer día “me tomé ocho botellas de agua mismas que se fueron a la basura. Me dije no, entonces, en la otra sesión me llevé mi botella y la rellené todo el día y es un ahorro y ecología”.

Por ello, concluyó que el Senado debe de ser congruente “entre lo que dice y hace, también, yo uso bicicleta, así que los bonos de gasolina y apoyos de coche me tiene sin cuidado”.