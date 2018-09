Piden revisar obra de San Cayetano de Luna 

“Pedimos a las autoridades que ya abran completamente el bulevar y que reparen una de las rampas que se encuentran muy salidas hacia el bulevar Solidaridad, ya que esto ha ocasionado varios percances entre conductores de autos”, comentó el señor Adrián Núñez.



“Pedimos al municipio poner atención y que se ponga en función por completo este bulevar así como los semáforos, porque los coches y transporte público siempre van a alta velocidad” comentó la señora Blanca Estela Martínez.

Y en avenida San Pedro reportan socavón



“ Toda mi vida he vivido en esta zona y los baches cada vez son más grandes, no es justo que nosotros como ciudadanos pagamos un impuesto para tener nuestras calles bien” comentó el señor Pedro Ramíez.



“Cada vez que llueve las alcantarillas se tapan y a nosotros como comerciantes nos perjudica, porque nosotros vendemos comida y esto da un mal aspecto para nuestro negocio y nuestros clientes, pedimos a japami que revise estas problemáticas” comentó la señora Laura Jiménez.

Vecinos de la avenida principal de lade Luna piden se realice una reestructura en la obra que se encuentran a la entrada de este bulevar, esto debido a que una de las rampas se encuentra más salida hacia eDe la misma manera solicitan que ya sea abierta por completo la circulación de ambos carriles de este bulevar, ya que los coches casi se estampan con los que están esperando el siga del semáforo sobre el bulevar San Cayetano de Luna.Estudiantes de la Universidad Privada de Irapuato ( UPI) piden que ya sea puesto en función el semáforo y se instale un paradero de transporte público, ya que los urbanos se van de paso y no quieren hacer parada ante del semáforo.Los estudiantes piden mayor alumbrado público ya que con frecuencia los alumnos de dicha universidad han sido asaltados.Este bulevar comprendió una parte de las obras que el municipio contemplo dentro de los avances como mejoras para la ciudad.Por su parte los vecinos dicen que ya va mucho tiempo el que está sin funcionar uno de los carriles de este bulevar cuando se debería abrir para que los conductores no tengan dificultades al dar la vuelta.reportaron una vez más un sovacón que se hizo nuevamente sobre está avenida y mismo que ya había sido reparado por trabajadores de Japami, pero una vez más este hoyo se volvió a abrir y ahora se está hundiendo.Los vecinos de esta zona dijeron que no solo es este sovacón con el que se cuenta en esta colonia, ya que varias de las calles aledañas a esta colonias se encuentran con grandes baches y alcantarillas tapadas.Por lo que los vecinos piden a las autoridades revisen estas problemáticas que a menudo se dan esta colonia y en tiempo de lluvia las calles son fatales.Los baches se encuentran en las calles Chiapas y Sonora, donde a diario transitan muchos vehículos y han sido afectados por estos hoyos enormes que se encuentran sobre estas calles.Las alcantarillas tapadas se encuentran sobre la Avenida San Pedro lo cual en estos tiempos de lluvia a ocasionado un mal olor para los comerciantes que tienen sus negocios de comida.