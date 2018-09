“Cuando vienen mis amigos de otra zona tengo que esperarlos en la parada del camión para que se vengan conmigo porque está tan solo que si ven que no conocen las calles los asaltan, si a uno que ya es de aquí nos andan robando, que se puede esperar; y es que ya mis amigos temen porque les han dicho que esta colonia se pone fea” comentó la vecina Yolanda.

Ladrones hacen rondines

“Últimamente hemos visto que anda un coche color blanco rondando las calles y abordo van tres hombres, uno de ellos de piel blanca los cuales sospechamos que son ellos los que se están metiendo a robar, porque se la pasan viendo las calles y dando vuelta, pero para que denunciamos, si a la semana los dejan libres”, comentó una vecina de la calle Prensa Libre, zona sur.

La colonia Flores Magón ya es blanco de la delincuencia y cliente frecuente de los rateros que saquean casas hasta dejarlas como si apenas se acabaran de mudar: todo revuelto y sin electrónicos.Habitantes de esta zona reportan que ya están cansados de la delincuencia y que no se ha podido acabar por falta de vigilancia de patrullas que puedan auxiliarlos.Otros vecinos reportan que durante estos meses los robos a casa habitación han estado a la orden del día, pues aseguran que no hay casa que se haya salvado de los ladrones que se meten a robar a los domicilios que se encuentran solos, incluso comentaron que hay quienes sólo están haciendo rondines para corroborar que robo van a realizar.Durante el día las calles lucen solas y tranquilas, sin embargo la mayoría de las personas se encuentran en sus casa por temor a que las vayan a robar o bien que los vayan asaltar, los pocos que salen son para ir a las tiendas cerca de sus viviendas y procuran no retirarse más de lo debido de sus hogares por miedo a la delincuencia.