#ElbaEstherSeCaso

La maestra se casó en la cárcel, hace un año con Luis Antonio Lagunas, de 33 años, originario de Guerrero.

Era su abogado.



Ajijo ¡nunca es tarde para encontrar el amor! Entonces todavía tengo esperanza.

FernandaF

FOTO pic.twitter.com/X5Bd4hpziU — Fernanda Familiar (@qtf) September 21, 2018

EL CURRÍCULO DE LAGUNAS



"Socio fundador de Lagunas Gutiérrez y Asociados, S.C., cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana".

"Su actividad se ha desarrollado por una parte, en la asesoría e instrumentación jurídica para el establecimiento de relaciones comerciales y por otra, en la solución de conflictos litigiosos civiles, mercantiles y gubernamentales".

LO ÚLTIMO DE LA MAESTRA, APARECE EN LA RELACIONES EXTERIORES

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La maestrase habría casado hace un año cuando estaba presa, aunque otros afirman que la boda no se pudo realizar.Lareveló este viernes que la maestra se casó con quien era su abogado,Sin embargo, este viernes, la columna deasegura que la boda no se realizó porque el juez civil no llegó y, además, faltaban papeles de ambos novios. Pero la relación de pareja se mantuvo.Sobre el caso, el periodistael 26 de febrero de 2016 que el 23 de diciembre de 2015 el abogado de la maestra presentó una solicitud de matrimonio en una casa de, programada para el 2 de enero de 2016, fecha en la que pensabanen Comitán de Domínguez, Chiapas. De 1989 hasta febrero de 2013 fue lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También fue fundadora del partido Nueva Alianza.El pasado 8 de agosto,quedó absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tras su detención en 2013 en Toluca. A finales de 2017, las autoridades le habían otorgado prisión domiciliara en Polanco, hasta que fue liberada totalmente.Así describe el despacho para el que trabajo a Lagunasvolvió a aparecer en público al darse a conocer una fotografía en la que aparece reunida con la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores enLa fotografía la subió a su cuenta de Twitter @LORENAPIGNON, Lorena Piñón Rivera. "La maestra" aparece en tres imágenes: en la primera, platicando con Piñón Rivera, en la segunda y tercera posando con ella, abrazadas y sonrientes.Acompaña el mensaje: "Gracias Maestra por sus consejos, un honor haberla recibido hoy en nuestra Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Veracruz, una plática muy amena. #SRE".