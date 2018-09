Este joven abre bar de Cereal con leche en Chihuahua

Cristhian Nuñez Ponce tiene 17 años, es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y tras concluir la preparatoria decidió tomar un semestre sabático para cumplir su sueño: tener su propio negocio.

En la ciudad fronteriza, el joven emprendedor abrió "Cereal Kingdom", el primer bar de cereales en Chihuahua.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Cristhian contó que desde los 13 años y hasta 2017 trabajó como mesero de un restaurante, pero el deseo de ser su propio jefe lo motivó a ahorrar la mitad de sus ganancias para iniciar su propio negocio.

Fue un viaje que realizó a Querétaro a comienzos de año para participar en una competencia de taekwondo el que definió su destino.

“La idea surgió cuando fui a Querétaro, vi un bar de cereales y, aunque no entré, me enamoré. ‘Esto tiene que estar en Ciudad Juárez’”, relató Cristihan.

Definido el concepto y con unos cuantos pesos ahorrados, el entonces estudiante del Plantel 9 del Colegio de Bachilleres se propuso concluir la educación media superior para comenzar con su proyecto.

Tras acabar el bachillerato, su familia le prestó el capital que le faltaba para abrir el local sobre Paseo de la Victoria y Bosques del Durazno.

El tazón tiene un precio de $46 pesos y se permite elegir más de un cereal y combinarlo con cualquier tipo de leche, frutas, galletas, helado o chocolate.

Cristhian inicia su jornada laboral desde las 8 de la mañana y concluye doce horas después con ayuda de un empleado en la mañana y otro en la tarde.

“Espero que para enero el negocio vaya bien y no sea necesario que yo esté presente para poder entrar a la universidad y si no es así me esperaré hasta junio”, relata Cristhian, quien anhela realizar una licenciatura en Finanzas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.