Hombres bien arreglados, llamados lagartijos, los que cazaban a mujeres de sociedad en la Madero

El paseo en la calle de Plateros, que ahora es la calle de Madero en el Centro Histórico del a Ciudad de México, solía ser territorio de los llamados, hombres bien arreglados que cortejaban a damas de sociedad para disfrutar de su dinero.Había de todas las edades, su vestimenta y su insistente actitud con el género femenino los hacía distinguirse.Su aparición se remonta al virreinato pero comienzan a tener mayorcuando se les empezó a conocer en la capital comoLos lugares que concurrían eran elLa hora del paseo, como se conocía, era el momento preciso para que literatos, políticos, estrellas de teatro nacional, artistas e intérpretes, anduvieran en carruajes elegantes sobre esta calle para pavonearse, escenario que “los lagartijos aprovechaban.El objetivo de estos hombres iniciaba a temprana hora, puesLa estrategia era buscar primero un contacto visual para atraer su atención, luego ganar su confianza y lograr enamorarlas para disfrutar de su dinero.Había algunos que desde la primera vez se aventuraban a caminar al lado de ellas para comenzar a halagarlas lo que provocaba que fueran golpeados por las ofendidas, pues les decíany las seguíanLosde mayor edad eran llamadosbuscaban mujeres jóvenes, pero si no lo lograban se dedicaban a hacerle el amor o cortejar a las cocineras o recamareras; claro que había otrossegún la enciclopedia 6 Siglos de Historia Gráfica de México 1325-1976 de Gustavo Casasola.Durante el porfiriato, en México la sociedad adoptó la influencia europea, en esta época había prácticamente sólo dos clases sociales: alta y baja. Los ricos asimilaron mejor esta tendencia del viejo continente fue el caso de Los Dandis, cuyo equivalente aquí eran “los lagartijos.Entre ellos había tres niveles: los de la aristocracia - algunos muy cultos-, de la clase media y los bohemios o vividores que se colaban en todo.describe en entrevista cómo estaba dividida la capital a fines del siglo XIX en cuanto a clases sociales se refiere:La clase alta al poniente, desde Reforma hasta el Zócalo, y la clase pobre en el oriente, desde Zócalo hacia el actual Congreso de la Unión; antes, las colonias Santa María la Rivera y la Guerrero eran elegantes, narra nuestro entrevistado. Edgar describe que los largartijos se encontraban en lugares a los que solo los ricos entraban, como el Teatro Nacional o la cantina La Fama Italiana que cerró en 1938.A fines del porfiriato hubo un baile de agartijos, en la calle de La Paz, cerca de Palacio Nacional, que ocasionó todo un escándalo, el famoso Baile de los 41. La mitad eran hombres vestidos de mujeres que a su vez bailaban con otros caballeros.Aquel evento de noviembre de 1901 causó polémica y distintas versiones: una, que estaban burlándose de los ricos, y otras que les valieron el mote hasta de maricones o chulos.El encuentro fue calificado por los diarios como ilegal e inmoral y en algún momento se decidió retirarlos de Madero, pero no lo lograron.Con el tiempo, los lagartijos cayeron en decadencia, se volvieron léperos y empezaron a hurtar convirtiéndose hasta en carteristas. El cronista afirma que la influencia y constante presencia de estos dandis parisienses sentaron la base de la figura que hoy conocemos como los mirreyes, jóvenes adinerados, vanidosos y prepotentes. El lagartijo es un personaje popular que no ha desaparecido de la sociedad, al parecer, permanece y sólo va cambiando de nombre.