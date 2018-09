No me estén cucando, no me voy a pelear con Trump por muro fronterizo, afirma AMLO

"No quiero yo la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, por más que me estén cucando, no voy a caer en ninguna provocación. Hay muchos que quisieran que nos peleáramos con todos, no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump, amor y paz", expresó.



"Es que no quiero tratar el tema, no lo quiero tratar porque ya deben ustedes imaginar cuál es mi postura, yo estoy buscando un buen entendimiento, quiero convencer, quiero explicar cuál es nuestro plan para atemperar el fenómeno migratorio, quiero ponerlo en práctica en nuestro país", dijo.



"Debo de llegar a la presidencia el día primero de diciembre para empezar a trabajar estos asuntos. Se está buscando que haya un acuerdo, buscando que haya un entendimiento, que haya una relación de amistad con el gobierno de EU", afirmó.

Aunque afirmó que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros, el presidente electo,aclaró que no se peleará con el mandatario estadounidense,por ese tema, aun cuandoTras un mitin en esta localidad costera, el presidente electo fue cuestionado sobre la construcción del muro que comenzó ahora en un tramo de la frontera con El Paso, Texas. En este sentido respondió que buscará que se mantenga una buena relación con el gobierno dey los convencerá de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros o con el uso de la fuerza.Aclaró que esa es una labor diplomática, de respeto, y reiteró que no peleará con el gobierno de Estados unidos, ni el presidente Donald Trump.