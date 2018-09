PRI, en crisis: recorta sueldos y personal en los estados

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El, que encabeza, suspendió la partida mensual que por concepto de ministraciones federales enviaba a sus comités directivos estatales.Con la pasada derrota electoral, elenfrenta problemas financieros que derivan en la reducción de salarios a colaboradores y el pago atrasado.Es en los comités directivos estatales en donde ya se empezó a sentir la reducción económica que se refleja en el atraso a pago de proveedores, la reducción de salarios o el despido de personal.Algunos comités delen los estados comenzaron a informar a través de circulares que se dejarán de dar los apoyos para todas aquellas personas militantes y simpatizantes que colaboran con distintas actividades para el partido.“Por medio de la presente se les comunica que para los apoyos por actividades de colaboración, se harán ajustes a los pagos de todos los militantes adscritos a este comité, derivado de la suspensión de Ministración de Prerrogativa Federal que elnos proporcionaba para el pago de apoyo”, se expuso en la circular que fue difundida en el Comité Directivo Estatal de Morelos.A diferencia de los mil 94.9 millones de pesos que recibió el Revolucionario Institucional para este 2018, el próximo año tendrá unos 800.8 millones de pesos de prerrogativas, por haber obtenido el tercer lugar en las elecciones federales del pasadoEn la mayoría de los comités directivos estatales se informó que la suspensión de apoyos ya está en marcha y para evitar despidos en la inmediatez, se procede a la disminución de sueldos.“Ya no contaremos con el recurso, por lo que para evitar bajas de personal este mes [septiembre], se tomó la decisión de reducir el sueldo de toda la militancia, por lo tanto agradecemos comprensión”, se indicó en la circular delen Morelos.En tanto, el PRI en la Ciudad de México ha tenido un décit mensual en los últimos 90 días de cerca de 1 millón de pesos, debido a que no ha recibido recursos por parte del CEN.En el Comité Ejecutivo Nacional se hizo el cambio de dirigencia y de titulares de las distintas carteras. Ninguna desapareció e incluso en el caso de la Secretaría General, cuyo titular no ha sido elegido, se impusieron tres secretarías generales adjuntas.Según priístas consultados, en el PRI nacional se revisa ya el tema presupuestal y al menos de la presidencia se despidió ya a 30% del personal que laboraba ahí.La intención es despedir, de todo el PRI nacional, a 40% del personal y se ha iniciado con aquellas personas que menos tiempo tienen en la institución política.Para ahorrar gasto, incluso, la, que encabeza, dejará de despachar en el edicio que se ubica en Plaza de la República y en donde también está el Instituto Reyes Heroles.Estos organismos se mudarán a las instalaciones de la sede nacional del, en el edicio Lázaro Cárdenas, para lo cual ya se llevan a cabo las adecuaciones pertinentes.