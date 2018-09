"Entre sus características físicas, los afectados presentan baja estatura, calvicie prematura, cráneo de gran tamaño o ausencia de cejas y pestañas”, detalla la página.

es una joven de 11 años que padece un trastorno de envejecimiento prematuro llamado:, la forma más severa de envejecimiento prematuro en el mundo.Este tipo de progeria le da a Adalia una esperanza de vida de 13 años y lejos de que esto le deje tirada en cama, la joven decidió hacer un canal de youtube en el que demuestra sus aficiones, su vida y su cotidianidad.El canal de Rose ya suma más de un millón y medio de suscriptores y más de 238 mil seguidores en Instagram, portales que dejan ver los cientos de comentarios de admiración y gratitud hacia el valor de Adalia.De acuerdo con lo publicado en el portal de La Vanguardia, aunque no hay cifras exactas de este síndrome, entre uno y cuatro de cada 8 millones de recién nacidos presentan esta afección, por lo que se estima que actualmente hay un centenar de niños en todo el mundo con este padecimiento, según los últimos datos de 2013 publicados por la Fundación para la Investigación de la Progeria.El síndrome de Hutchinson-Gilford saltó a la gran pantalla inspirando el personaje de la película, basada en un libro de F. Scott Fitzgerald.El personaje representado por Brad Pitt padecía este trastorno, una especie de espada de Damocles que de momento no tiene cura ni tratamiento. En la mayoría de los casos, la muerte se debe a complicaciones surgidas por la enfermedad como la arterioesclerosis, fallos en el corazón, infarto de miocardio o trombosis coronaria.Pese a sufrir una afección que avisa constantemente y que recuerda a diario el acelerado paso del tiempo, Adalia Rose no se ha detenido. Ha encontrado la manera de hacer que cada día cuente. Que cada gesto sirva. Que su testimonio se convierta en un recordatorio sobre la importancia de aprovechar cada segundo. Porque, como decíaCharles Darwin, quien se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida.Sigue leyendo: