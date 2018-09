VIDEO: Madre llega a gritos a la escuela tras ver conversaciones de su hijo acosado

La madre del alumno de 13 años que cursa en la escuela N° 63 Almirante Brown, Rosario, Argentina, llegó al plantel con gritos luego de comprobar que la docente mantenía conversaciones subidas de tono con su hijo.

"Yo no vine a golpearla, ustedes la están ocultando y encubriendo", dice la mujer a la directora quien no permitía el dialogo fluido y acotó que "los chats no son prueba de nada". "Esta no es la forma, hay que hablar con tranquilidad. Primero vas a hablar conmigo y vamos a mediar", dijo la directora.