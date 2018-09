Aceleradores de partículas y láseres

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Me permito conjeturar que la admiración que a nosotros nos causan grandes construcciones de civilizaciones pasadas, como por ejemplo las pirámides de Egipto, será semejante a la que causará el Gran Colisionador de Hadrónes del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) que se encuentra en la frontera entre Suiza y Francia en un túnel a ciento setenta y cinco metros de profundidad con un diámetro de veintisiete kilómetros, a los habitantes de nuestro planeta de milenios venideros.Allí se encuentra al más grande acelerador de partículas jamás construido hasta este momento por el hombre, el cual permite la colisión de partículas a la extraordinaria energía de: siete u ocho Tera-electrón-Vols. Con este instrumento se comprobó la existencia del Bosón de Higgs así como de otras partículas fundamentales del Modelo Estándar de la física moderna.La historia de los aceleradores de partículas llena una de las más fascinantes páginas de historia de la ciencia y el desarrollo de la tecnología. En 1931 en la Universidad de California en Berkeley, Ernest O. Lawrence desarrolla el ciclotrón, que es un acelerador de partículas circular. El primer prototipo tenía un diámetro de poco más de veinte centímetros y fue usado para acelerar iones de hidrógeno. Desde entonces muchos otros ciclotrones fueron desarrollados en Estados Unidos y en el mundo y han sido usados para el descubrimiento de isótopos (muchos de ellos usados en aplicaciones médicas y agrícolas) así como para la separación isotópica, fundamental para la elaboración de combustible para reactores nucleares. Algunos de los ciclotrones más famosos del mundo son el del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, así como el del Centro de Investigación (Forschungszentrum) de Juelich en Alemania.Como resultado de la investigación en ciclotrones, en 1944 el científico soviético Vladimir Veksler desarrolló un nuevo acelerador de partículas llamado Sincrotrón que es un acelerador cíclico en donde las partículas siguen una trayectoria cerrada. Los aceleradores cíclicos más poderosos del mundo son de este tipo. Históricamente aquí destacan por su importancia y contribuciones científicas el Bevatrón del Laboratorio de Radiación de Berkeley, el Sincrofasotrón construido en Dubna en Rusia, el Sincrotón de Gradiente Alterno del Laboratorio Nacional de Brookhaven en Nueva York, así como el Tevatrón del Laboratorio Fermi en Chicago que contiene un ciclotrón circular superconductor que es el segundo acelerador más poderoso construido en el mundo después del Gran Colisionador de Hadrones en CERN.Como instrumentos para la aceleración de partículas también destacan los aceleradores lineales. Estos fueron inicialmente desarrollados en 1924 en la Universidad de Achen en Alemania por Gustav Ising. Actualmente el más grande acelerador lineal es el Acelerador Lineal de Stanford el cual mide 3.2 kilómetros de longitud (dos millas) y se encuentra en Menlo Park, California.Como puede notarse una inevitable característica de todos los aceleradores de partículas mencionados es que entre más poderosos son éstos, más costosos, voluminosos y grandes son; ¡Todos los más grandes aceleradores del mundo tienen dimensiones típicas del orden de kilómetros! Es posible que esta situación cambie radicalmente gracias al uso de láseres. En experimentos recientemente realizados en la Universidad de Nebraska, electrones de un plasma irradiado por intensa luz láser fueron casi instantáneamente acelerados a velocidades cercanas a la de la luz. Esto abre la puerta para la construcción de aceleradores basados en láseres compactos y muy pequeños capaces de producir partículas con energías semejantes a las de grandes aceleradores, pero todo esto realizado en una sencilla mesa de laboratorio. Ver: G. Golovi et al. “Electron Trapping from Interactions between Laser-Driven Relativistic Plasma Waves”, Physical Review Letters, 2018; 121 (10).