AGRIDULCE ADIÓS

El gobernador Miguel Márquez tiene unas agridulces horas finales de su mandato. Todos los días está de gira e inaugura obras, pero también diario se presentan las tragedias nunca vistas del Guanajuato rojo.Ayer presumió la “joya de la corona” de su Administración: el Hospital General León, que no alcanzó a poner en marcha, pero que no pasará de este año para que así sea.Al mismo tiempo 3M amaneció con cifras de espanto sobre homicidios dolosos, en las que Guanajuato no suelta el liderato.Márquez no asistió a los informes en Irapuato y Celaya pero está puestísimo para despedir su sexenio con el alcalde de Purísima, Juventino López, el próximo martes en lo que será la inauguración del Teatro de la Ciudad y sobre todo, la fiesta del adiós para “el hijo pródigo”.En la política como en el futbol, el último minuto también tiene 60 segundos. Hasta que no sea el primer minuto del martes 25 los diputados locales podrán estar tranquilos. En el relajo que se armó por el reparto de plurinominales la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal tiene la última palabra.En el PRI, PRD y Verde no quedaron contentos con la decisión de la Sala Regional del Tribunal y acuden a la última rendija de intentar probar que no se alcanza correctamente el principio de paridad. O sea que sí se garantiza los 18 hombres y 18 mujeres, pero sobre cómo se llegó a eso no están de acuerdo.En el caso del PRI ayer presentaron un recurso donde la bronca principal no es si entra Luz María Ramírez en la silla que tenía Hugo Varela, la pelea es por meter un cuarto diputado plurinominal pues insisten que 133 mil guanajuatenses que votaron por el tricolor se quedaron sin representación.Desde el principio el PRI alegó injusto el reparto que les da igual número de diputados que el Verde, porque alcanzaron 336 mil358 votos, el 15.47%, y el PVEM 202 mil 928, estoes el 9.33%. Sin embargo el IEEG, el Tribunal Estatal Electoral y la Sala Regional del Trife ya resolvieron que así se queda. En el caso de Luzma, aunque su ‘padrino’ es el hoy morenista Miguel Ángel Chico, ella no abandona el tricolor, menos ahora.En el Partido Verde hoy no sólo el Comité Estatal y el tercer “pluri” sacrificado, Adán Velázquez (a quien el Tribunal Estatal quitó la silla para su compañera de partido, Graciela Luna), van a impugnar la resolución, también lo hará Martha Lourdes Ortega Roque, quien fue candidata por el distrito XX y obtuvo la votación más alta del Verde en el estado, y quien cree merecer el cargo antes que su compañera.En el PRD la dirigencia estatal no tiene problema con la decisión del Trife de quitarle la ‘pluri’ a Alejandra Torres (porque ya fue electa suplente de un distrito de mayoría) y asignarla al alcalde de Acámbaro, Gerardo Alcántar. Pero Claudia Silva (hermana del diputado saliente Gerardo Silva) y Alejandra Torres (esposa del alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía) no piensan igual y darán la pelea.En Morena advierten que el PAN intentará modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que no haya bronca con los requisitos y que pueda el panista Gerardo Trujillo ser el secretario general. El ex diputado local y ex dirigente estatal azul tiene amplia experiencia política, pero es ingeniero en Minas.Alma Alcaraz, actual secretaria general de Morena y desde la próxima semana presidenta interina, les recordó que el artículo 260 de esa ley establece que para ese puesto debe contar con título profesional en algunas de las ramas de las ciencias jurídicas y experiencia profesional de cinco años.“No queremos que el secretario general llegue por un traje hecho a la medida para él”, señaló. Si no es Trujillo Flores otra opción para el PAN es el hoy jefe de asesores de la bancada, Jorge Jiménez Lona, quien ya ocupó de manera interina ese puesto cuando Christian Cruz se fue a la campaña en León.El Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) firmó un convenio con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que lo convierte en la primera entidad ejecutora a nivel municipal que lo faculta para gestionar, recibir y administrar subsidios recibidos por la Conavi para proyectos de vivienda social.“Nos dará ventajas para gestionar subsidios directamente, optimizar tiempos y administrar los recursos para facilitar a los leoneses una casa segura y un patrimonio”, comentó el director general de Imuvi, Amador Rodríguez Ramírez, quien aparece en la fotografía con el titular de la Conavi Jorge Wolpert, el regidor leonés Federico Zermeño y el subdirector general de Subsidios de Conavi, Aldo Pavón.