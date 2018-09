Y a la suma de nuevas culturas… Cultura gerontológica

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si la cultura es el conjunto de valores, costumbres, actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otra en grupos o regiones por imitación consciente, los mexicanos tenemos y compartimos una cultura. Así que la “cultura gerontológica” por extensión, sería todo lo que compartimos como paisanos sobre el proceso del envejecimiento desde los puntos de vista biológico, psicológico y social.Algunos sondeos realizados en nuestro entorno social muestran que en su mayoría todavía valoramos de manera especial a nuestros adultos mayores, pero que el valor que tienen ellos en nuestro corazón (y en el bolsillo hay que decirlo), cambia de generación en generación.Puesto que hoy por hoy los más jóvenes han perdido paulatinamente esa noción de responsabilidad de sus padres, pues quieren ver primero la propia.Esta situación está altamente diferenciada entre las generaciones, es decir la generación “X”, los nacidos entre principios de los 60 y principios de los 70, y que todavía conservan esa noción de compromiso y solidaridad con nuestros adultos mayores pero que comienza a perderse en la generación “Z” de nuestra actualidad.Y si bien es cierto no es una tarea fácil el hacerlo, debemos seguir conservando como valor primordial el amor por nuestros padres y abuelos, mayormente en su proceso de irse volviendo viejos.El reto es enorme, cuando todos los pronósticos muestran que hacia el año 2030 casi el 40% de los leoneses formaran parte del grupo de adultos mayores.Para enfrentar el desafío, debemos formar redes, proyectos, especialistas, estancias, empresas, grupos de personas que compartamos el mismo propósito “dar una vida más plena a nuestros adultos mayores. Dirigidos por quienes hoy tienen experiencia profesional en el area Geriatría y Gerontología.Para poder conocer las necesidades de nuestra población envejecida y lograr una verdadera cultura gerontológica tenemos que adentrarnos en el potencial que tienen nuestros adultos mayores. Solo así lograremos que ellos sean los protagonistas de su propia existencia, estimulando su iniciativa y participación en su desarrollo y en la vida sociocultural en la que están integrados y en definitiva, ayudándolos a superar con éxito no solo el vivir en la vejez sino saber cómo envejecer mejor.Para que el resultado al llegar el ocaso de la vida no sea otro que cosechar lo sembrado a lo largo de sus caminar.