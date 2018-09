De Fox a Márquez, un larguísimo itinerario de fantasías y mentiras…

Las instituciones públicas se han vuelto más sofisticadas, mostrando sólo lo que hacen bien y escondiendo lo que hacen mal. Paul Steiger, editor y periodista estadounidense.

Que la economía de Guanajuato ha crecido tres veces el promedio de la economía nacional, parece un dato duro incontrovertible que nuestros gobernantes blanden con orgullo como su gran logro.Es verdad que este dato, diseccionado de su contexto, parece muy impresionante; sin embargo, lo que no se dice, lo que se oculta, es que este crecimiento agregado corresponde a un solo rubro: la actividad productiva de las armadoras de vehículos automotores asentadas en la entidad.Lo mismo se puede decir del impresionante despliegue exportador de nuestro Estado, pero más del 90%* de lo que ahora “exportamos” son coches armados en esas armadoras.Pero si dejásemos a un lado esas exportaciones de vehículos automotores, se podría confirmar que las exportaciones propias a las actividades económicas de los Guanajuatenses, que no la de los extranjeros asentados en la entidad, no han aumentado, e incluso han disminuido.Si a esto agregamos que más del 86%* de los insumos industriales de estas armadoras son importados, se puede constatar también que la creación de esas famosas líneas de proveeduría locales a esas grandes empresas, es un mito.Y como complemento a lo anterior, es necesario señalar que si la mayor parte de esos insumos industriales se importan de China, con ello se explica la sandez en haberse abierto nuestras fronteras a todos sus otros productos, golpeándose con rudeza a varias ramas industriales propias (Textiles, confección de ropa, zapatos, incluso productos agropecuarios, etc.).Es obvio que en todo esto se pretende esconder otra realidad, esto es, que la industria de la maquila automotriz no se ha integrado a la economía del Estado, ni a la del País, y atender con preferencia su actividad, sí ha afectado gravemente la de otros sectores económicos locales.Así pues, la tan festinada creación de muchos empleos efectivamente ha ocurrido, pero en las antípodas, muy lejos de Guanajuato.Desde el interinato de Carlos Medina a esta estrategia del fomento económico se le puso el acento; lo cual, en su momento, fue una política pública correcta pero como complemento al desarrollo de nuestras economías vernáculas.Sin embargo, a partir de los gobiernos subsecuentes esta política en procurar a ultranza la llegada de este tipo inversiones, se trocó de complementaria a fundamental, con los efectos nocivos a las economías domésticas que ahora podemos constatar.En Guanajuato nuestros gobiernos parece han apostado todo al desarrollo de estas grandes empresas extranjeras, que no han mostrado ningún compromiso social, olvidando y dejando morir a una buena parte de nuestra economía.Y referente a todo esto, el gobernador del Estado, Miguel Márquez, se va del poder en tonos jactanciosos, mostrándonos en su pertinaz propaganda sólo lo que a él le ha convenido mostrar.Pero la prensa nacional ha sido puntual en contradecir sus muy salerosas recitaciones, descubriéndole el lado obscuro de su encargo: la violencia e inseguridad, desbordadas, y la brutal disminución en los niveles y calidad de vida de la mayoría de los Guanajuatenses.Así las cosas, nos deparan otros seis años más de lo mismo, de agudización de nuestras crisis…*Según el INEGI.@inigorota