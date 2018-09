Donativos de terremotos desaparecidos

[email protected]

El pasado 19 de septiembre se cumplieron 33 años del fatídico terremoto del ´85 y un año del terremoto que afectó a la capital y al sureste del país. En el antepasado terremoto las autoridades reaccionaron mal y tarde. Todavía hay damnificados de ese terremoto y en el del año pasado, los funcionarios se robaron la lana.En este país ante los desastres naturales las autoridades evidencian su incompetencia y corrupción. Llegan, prometen, se van, no regresan, pasan los años y los damnificados siguen igual: esperando la ayuda por parte de las autoridades. Carmen Aristegui informó, a los tres meses del sismo, que según el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el terremoto pasado se reunieron en aportaciones y donaciones, tanto nacionales y del extranjero, 3 mil 413 millones de pesos.Artistas y deportistas tanto nacionales como extranjeros, se solidarizaron con los damnificados. Por ejemplo, Lady Gaga aportó dos millones de dólares, Cristiano Ronaldo donó 700 mil dólares, Katy Perry 500 mil dólares, Facebook, Google, AT&T, Apple, un millón de dólares cada uno. Samsung México, 20 millones de pesos, China y Corea del Sur, un millón de dólares. El boxeador, el canelo, donó un millón de dólares, Unicef 4 millones 600 mil dólares, BBVA Bancomer 10 millones de dólares; y se acuerda, estimado lector, que el nefasto de Videgaray ya como canciller, informó en el Senado, ¿que solamente 2 millones 700 mil dólares se habían recaudado? ¡Pues si solamente Lady Gaga donó dos millones de dólares! Aquí ya se puede ver la perfidia y corrupción de este tipo de funcionarios que padecemos y que no terminan de irse. Esto sin contar con los recursos del Fonden (Fondo de Desastres).Por cierto el Fonden es financiado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación y en cada ejercicio fiscal, una cantidad no menor al 0.4 del presupuesto federal anual, se destina al Fonden, al Fopreden y al Fondo Agropecuario para los Desastres Naturales. Así fue en un principio, pero ahora ya es una práctica que ese porcentaje se destine al Fonden, esta es una cantidad equivalente a alrededor de mil millones de dólares o 20 mil millones de pesos. ¿Dónde están estos recursos? ¿En donde se han aplicado? ¿Por qué no hay un informe de esto?“¿Dónde está el dinero que el mundo nos donó?” reclamaban con desesperación los damnificados del terremoto en una audiencia en el Senado en la anterior legislatura. Nadie les respondía, los senadores, presuntos servidores de la nación, se quedaron callados, en aquél entonces, convirtiéndose con esto, en cómplices pasivos de esta pavorosa y repudiada corrupción.El aire fresco de la llegada de Morena y las transformaciones que se han realizado nos dan la esperanza que las cosas cambien y se esclarezcan donde están esos fondos. Y no he mencionado los recursos de las diversas fundaciones que también recaudaron apoyos nacionales y extranjeros. Esos recursos deben llegar ¡YA! A los damnificados, que para eso fueron donados, no para los bolsillos de los corruptos funcionarios públicos empezando por el primer corrupto del país: Peña Nieto.¡Ah! ¿Y por cierto donde están los 50 millones de pesos que los senadores dijeron que iban a donar para los damnificados del terremoto? ¿Dónde quedó la bolita?López Obrador dijo que México estaba en bancarrota y los medios de comunicación y empresarios se alborotaron por esta declaración. ¿Está el país en bancarrota o en crisis? Pues en crisis casi siempre estamos. Es como un mal recurrente. En relación a la bancarrota hay que considerar que este gobierno de Peña deja muy endeudado al país con 10 billones de pesos. Es una enorme cantidad que pesa sobre nuestra economía y soberanía.Lo peor de tanta deuda, que se incrementó en este sexenio, es que no sabemos en donde está y para qué sirvió. No se ve el desarrollo ni el crecimiento económico. Este sexenio fue muy magro y raquítico en relación al crecimiento del PIB. Crecieron los ingresos pero los del pequeño grupito de ricos que el sistema neoliberal ha favorecido por décadas. Es cierto lo que dice Obrador que este sistema político ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los que están en este rango. Esta desigualdad económica ya debe parar.¡En bancarrota moral es indiscutible que estamos!Y por cierto, el tercer informe de Celaya, de Ramón Lemus, pasó sin pena ni gloria. La ausencia de autoridad fue patente. Las obras públicas que se hicieron en el centro y la mancha urbana se desfasaron, por mucho, de tiempo y esto perjudicó e hizo quebrar a comerciantes, afectó a automovilistas y a peatones. Y en violencia, robos e inseguridad ya mejor ni hablamos, porque esta ciudad fue azotada por la delincuencia. ¿Y aún así votaron por el Pan? La próxima es la vencida. Voy a ser candidato a la presidencia municipal y voy a liberar a esta ciudad del yugo panista.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter: @gonzalezmelecio