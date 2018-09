La aplanadora de MORENA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Apenas están iniciando operaciones los nuevos Senadores y Diputados, cuando vemos que se pone a funcionar su mayoría legislativa, pues tienen ahora el control total de ambas cámaras, sobre todo después que cinco diputados del partido Verde, quien siempre ha estado con el ganador, se pasaron a Morena.Hagamos el recuento respectivo: Primero con el PAN, en el período de Vicente Fox, posteriormente con el PRI, principalmente en el periodo de Peña Nieto, haciendo las alianzas que todos conocemos con este partido, y ahora se van con Morena, rompiendo drásticamente con el PRI, quien resultó un gran perdedor en la pasada contienda no sólo Federal, sino también estatal y municipal siendo Guanajuato, uno de los Estados que evitó el triunfo arrollador de AMLO y su partido político.Ha habido sobre todo en el Senado de la República, una sobre representación en las comisiones de dicha cámara, en favor de Morena, quien detenta la mayoría de las comisiones. El jueves pasado, Ricardo Monreal, quien preside el Senado, “cedió” las comisiones de Gobernación al PRI, y la de puntos constitucionales y derechos humanos al PAN, pero fue acusado Monreal por su bancada, respecto de la decisión tomada, la cual echó para atrás, con la consiguiente molestia de ambas bancadas afectadas.Lo único que comentó Monreal fue: “Ahora son tiempos nuevos, bienvenidos a la oposición, dando a entender que las decisiones se tomarán por mayoría, aún en contra de la llamada oposición, al extremo que el jueves pasado, abandonaron en protesta por lo anterior, los del PRI y los del PAN la sesión que se llevaba a cabo en el Senado de la República. No está cumpliendo AMLO, con su promesa de que las decisiones no serían unilaterales, sino por consenso.Hubo declaraciones al respecto en el sentido de que lo que se estaba viendo, era un ataque frontal en contra de la libertad de expresión y que no es tolerante dicho partido ante las demás voces, actuando como una verdadera aplanadora.El colmo sucedió, cuando se aprobó por la mayoría Morenista, que en Tribuna, solamente contarían con cinco minutos los Senadores para exponer sus ideas y un minuto para hablar desde su curul, reduciendo en forma drástica los tiempos respectivos.Apareció inclusive en los diarios, imágenes de Legisladores, con la boca cubierta con una especie de tela adhesiva, en protesta por lo antes mencionado. Otra prueba más de la actuación de la aplanadora de Morena, es la elección para gobernador en Puebla, que aún a pesar del tiempo transcurrido, no ha sido resuelta de manera definitiva.Por un lado, está la Panista Martha Erika Alonso, quien ya fue declarada gobernadora electa, sin que esto tenga la validez suficiente y quien afirma haber ganado la elección de manera limpia.Por el lado de Morena está Miguel Barbosa, quien dice que la elección, según él y Lopez Obrador, estuvo amañada. Por lo que resguardados por las fuerzas Federales el día de hoy domingo, a las 9 de la mañana saldrán los paquetes de los 26 distritos electorales, que será recontados voto por voto, por las autoridades del TEPFE que se iniciará en las propias instalaciones del Tribunal electoral y que llevará de unos cinco a seis días, por lo que hay una gran expectación, sobre todo de los poblanos y en general de la clase política actual.El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, expresó a pesar de todo, su respeto a la decisión de la sala superior, confiando junto con el PRD, a través de su dirigente nacional Sr. Manuel Granados, que se confirme el triunfo de su candidata, quien sería en todo caso, la primera gobernadora de Puebla.Mi punto de vista es que, cuando pierde Morena, arrebata a como dé lugar el triunfo, a pesar de los resultados obtenidos a nivel nacional.No se debe ganar en la mesa, lo que no se dio por la voluntad de los votantes de Puebla, quienes dieron su voto a favor de la candidata del PAN.Raúl Cremoux del periódico El Financiero de donde tomé gran parte de la información que antecede, afirmó: “Las tormentas y sismos que hemos padecido, nos indican que algo muy parecido a un terremoto, es lo que se avecina, sobre todo tomando en cuenta las múltiples promesas de campaña hechas por AMLO, muchas de las cuáles serán incumplibles, además de las declaraciones que ha hecho, que más parecieran del candidato, que no acaba de entender, que la campaña ya terminó, que por el presidente electo”. En fin, veremos que pasa en un futuro.