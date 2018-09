La sombra del Gallo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Marco Antonio Díaz Uribe, el fantasmaEl operador de las compras “sospechosas” del Gobierno estatal y benefactor de la mayoría de los candidatos del PAN, aparece y desaparece como fantasma, habla fuerte y domina el arte de “doblar” a sus competidores.Marco Antonio Díaz Uribe, el operador, encuentra oportunidades de ganar dinero en todo. Vive en la Ciudad de México. Uno de sus despachos “fachada” –ocupa más de 3 mil metros cuadrados- se ubica en Cuautepec delegación Gustavo Madero.Panistas en cargos públicos lo conocen muy bien. Las últimas tres campañas políticas recibieron gratis miles de playeras, mandiles, paraguas, lonas, mochilas, banderines y hasta cobijas.Pero Marco Antonio no se manda solo.Su patrón, reconocido por blanquiazules de la élite, es el famoso Rafael “El Gallo” Barba, quien durante los seis años de gobierno de su compadre Miguel Márquez, amasó tanto dinero que compra mansiones al contado, envía a sus hijos a recorrer el mundo y de un día a otro, cambia de residencia de Irapuato a Florida.Marco Antonio representa al “Gallo” Barba, lo constatan sus amigos y los políticos beneficiados. También lo atestiguan quienes desobedecen sus reglas o quieren hacer negocios por su cuenta.Frente a sus amigos, Díaz Uribe presume que “El Gallo” es su jefe aunque nunca aparecen juntos en Guanajuato. Eso sí, en México, van juntos a todas partes, visitan a empresarios de la Comunidad Judía con negocios en Guanajuato, ven constructores, políticos y a comercializadoras “vende-todo”.El negocio con las mochilasVa un ejemplo del “modus operandi” de Marco Antonio Díaz Uribe por instrucciones del “Patrón”.La compra de 1 millón 720 mil mochilas por más de 200 millones de pesos en tres licitaciones abrió los ojos del “Jefe” de Díaz Uribe. Con anticipación recibió todos los detalles de los concursos con la orden de buscar un proveedor “a modo”.Fácilmente contactó al panista Miguel López Salgado, de Moroleón. Se pusieron de acuerdo y el negocio resultó un éxito. La empresa del blanquiazul, Compañía Solo, ganó el pedido.La segunda licitación tuvo un tropiezo. López Salgado se topó con un fuerte competidor, Tejital, de Puebla. Perdió el contrato pero el subsecretario de Finanzas, Isidro Macías Barrón, le ayudó a recuperarlo. Canceló la compra al poblano cuando las mochilas casi estaban terminadas.Isidro Macías se lo dio “en lo oscurito” al blanquiazul Miguel López y ¿adivine qué?Un directivo de Tejital recibió una llamada de Marco Antonio para comprarle las mochilas a la cuarta parte de su valor. “El operador” habló a nombre del “Patrón”. Pagó las mochilas a 30 pesos cada una y a través del militante del PAN, las vendió al Gobierno a 120 pesos cada una.Por cierto, Miguel López compitió en la pasada elección como candidato a Síndico. Afortunadamente perdió.Origen de la mano derechadel “Gallo” en GuanajuatoEn Yuriria inició su carrera ascendente el defeño Marco Antonio Díaz Uribe. Llegó con su familia en busca de oportunidades.Ex funcionarios de esta ciudad lo recuerdan lavando autos en el estacionamiento del DIF y poco después en una mini-oficina en la Presidencia de Yuriria.Marco Antonio sin preparación pero con gran voluntad de servicio, se ganó el puesto de encargado de la oficina de Promoción Económica del Municipio.Trabajaba sin descanso y acudía a todas las invitaciones que recibía de la Secretaría de Desarrollo Económico de Guanajuato.Conoció a funcionarios, a políticos, candidatos, empresarios.Marco dejó Yuriria y acompañó al entonces diputado federal, Artemio Torres, a la Cámara de Diputados. Allá se relacionó con todo el que se cruzaba en su camino. Llevaba a Artemio a todas partes, según testigos, y mientras esperaba, aprovechaba cada minuto para conocer el funcionamiento de oficinas del gobierno.Su primer gran negocio fue vender cobijas a los diputados federales que las repartían en sus distritos. Todos los legisladores lo conocieron por vender barato.En sus andanzas de empresario, Marco conoció al “Gallo” y de inmediato se entendieron, el primero como operador del otro. La jerarquía es muy clara, Barba da las órdenes y Marco las ejecuta. Su eficacia está probada en todo tipo de compras, tabletas, uniformes, mochilas; encuentra constructoras o despachos desconocidos y descubre comercializadoras de todo.Su hijo Christian Diaz ya debutó como asistente del senador del PAN Erandi Bermudez y su hija Nancy vendió espectaculares en Celaya al doble de precio.La punta del icebergLa sorpresiva renuncia de nueve integrantes del Patronato de la Feria de Celaya a tres meses del evento argumentando retención en los recursos, parece más el rompimiento entre el sector empresarial y el próximo gobierno municipal encabezado por Elvira Paniagua Rodríguez.Para nadie es un secreto que el esquema de Patronato para organizar la Feria de Navidad en Celaya no ha dado resultados con millonarias pérdidas y bajas asistencias en los últimos años. Sin embargo, nunca había ocurrido lo que pasó esta semana con la renuncia del sector empresarial que encabezaba el Patronato apoyados por los representantes de instituciones educativas y clubes de servicios.El argumento del expresidente del Patronato, Jorge Rincón Maldonado es que desde junio pidieron los siete millones del recurso municipal para la contratación de los artistas y al no entregárselos, la mayoría de los espectáculos para el teatro del pueblo se cayeron. Al día siguiente, la tesorera municipal, Lourdes Herrera señaló que nunca llegó una propuesta formal para pedir los recursos e incluso el año pasado se entregaron los recursos en octubre para la contratación de artistas.El propio Jorge Rincón afirmó que esta decisión fue tomada por el Consejo Coordinador Empresarial de Celaya (CCE) en la reunión que tuvieron el martes al no tener condiciones para organizar el evento navideño. Los que saben del tema dicen que la situación comenzó a torcerse desde que el Patronato realizó su presentación de entrega recepción con la alcaldesa electa Elvira Paniagua donde se les realizó varios cuestionamientos de la organización del evento y el financiamiento del mismo.Los argumentos de que el patronato que recién renunció saldó millonarias deudas pasadas con el Ayuntamiento, no pidió extraños préstamos como sus antecesores, encabezados por Javier Padilla Guerrero, Enrique Jiménez Lemus, Javier Ramírez Rivera y aumentó la asistencia el año pasado, no bastaron para que lo respaldaran. Ahí, los ahora exintegrantes del Patronato se dieron cuenta que había que apurarse para organizar el evento antes de que terminara la actual administración, pero tampoco tuvieron apoyo del gobierno de Ramón Lemus que prefería dejar todo el paquete a sus predecesores.Todo indica que el plan a corto plazo de la próxima alcaldesa, Elvira Paniagua, es disolver la figura del patronato y buscar nuevos esquemas para la organización del evento, dejando de lado cualquier apoyo del sector empresarial en el municipio. Esto no les pareció a los empresarios además de que la relación con Paniagua no comenzó nada bien desde su designación como candidata panista. Ahora los empresarios buscarán limar asperezas este lunes con la Alcaldesa electa en una reunión que tendrán antes de su toma de protesta en tres semanas.¿Para qué negociar?Este viernes 21 de septiembre, el alcalde electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, anunció que el Coordinador de la Fracción del PAN para el Ayuntamiento 2018-2021 será el actual primer Síndico, Jaime Morales Viveros, quien desde hace ya varios años ha fungido como su mano derecha en el tema jurídico, tanto a nivel personal (de negocios) como ahora en el Gobierno de Irapuato.El anuncio se da luego de que el pasado 19 de septiembre, antes de que iniciara el Tercer Informe de Gobierno, presentado por el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfonso Ruiz Chico, dijera que iban a buscar que tanto el próximo Ayuntamiento, encabezado por Ortiz Gutiérrez y el presidente del Comité Directivo Municipal, Alejandro Sánchez, pudieran 'dialogar' para determinar quién estaría encabezando la fracción blanquiazul.Pero, al parecer, Ortiz Gutiérrez no obedece ni al Comité Estatal ni a nadie, pues, no parece que se haya generado un diálogo, sino que el Alcalde electo hizo lo que acostumbra hacer, tomar decisiones unilaterales y escoger a quien más le conviene.Tanto los panistas a nivel estatal como a nivel municipal, le dieron la espalda a Alejandro Sánchez, pues ahora manejan el discurso de que 'no aparece', como si se hubiera esfumado. Sánchez sin embargo tampoco da señales de vida, ni de que se vaya a defender, más bien prefiere callar y dejar que el peso de Ricardo Ortiz dentro de Acción Nacional lo aplaste y se haga más grande.Caso Armengol, es un ceboJorge Armengol ha resultado un verdadero dolor de cabeza para la presidenta municipal electa, Elvira Paniagua Rodríguez. Y es que él sólito se enredó con lo de la liquidación que la Jumapa le otorgó por 400 mil pesos al despedirlo para que ejerciera como Síndico en el Ayuntamiento entrante. El no renunciar, lo cual le habría derivado un finiquito más modesto, le ha salido bastante caro a él y a Elvira, quien lo integró en su planilla.Sin embargo, ahora hay quien asegura que el caso es utilizado por mercenarios de la política para lograr también sus propios intereses. Hay personajes como el contralor, José Luis Nájera, que avientan la piedra y esconden la mano. Y es que mire, son varios los que afirman que el encargado de revisar el adecuado funcionamiento de los recurso de Celaya busca presionar a la Alcaldesa electa con este tema para seguir en el cargo. ¿Cómo?, alargando el proceso que dice que aún continúa y que espera solucionar con el propio involucrado.Mire Usted, ya se sabe que es el propio Contralor quien "filtra" la información sobre las cantidades que Armengol tendría que regresar a la Jumapa tras la investigación. Hace más de dos semanas el exdirector de la Policía, Jorge Acuña, lo echó de cabeza al decir que Nájera le dio la cifra, aunque cobardemente el Contralor lo niega en las entrevistas que da. Se habló primero de 190 mil pesos y después de 240 mil. El hecho es que ya cuando está ante cámaras y grabadoras, el Contralor mesura sus declaraciones. Desde el equipo cercano a la Alcaldesa electa se sabe que tanto Nájera como el director de la Jumapa, Arturo Gómez, le han solicitado una audiencia para ofrecerle sus servicios, o mejor dicho, para pedirle chamba, pero Elvira nomás no los recibe. En ambos casos, la Alcaldesa tiene ya algunas opciones, entre las que no figuran ni Nájera ni Gómez.El Contralor ha mandado un mensaje de ser el más capaz para continuar en el cargo. Lo raro es que al gobierno de su compadre Ramón Lemus no lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa y a unas semanas de irse da señales de que dará argumentos para castigar los abusos de Armengol, sin ser hasta el momento determinante.La esperanza no muereDicen por ahí que el alcalde de Celaya Ramón Lemus anda muy apuntado para ser parte del equipo del gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez. Al ver que las posibilidades se le han ido cerrando, pues el Mandatario ha ido ya anunciando a varios secretarios en dependencias, levantó la mano para que le dieran aunque sea la dirección del Instituto Estatal de Cultura.Y aunque se pensara que es una dependencia de un perfil muy bajo para alguien que fue Alcalde de uno de los municipios más importantes de Guanajuato, aquí lo trascendente es ser parte del círculo cercano al góber, la figura más importante en la política guanajuatense los siguientes seis años. Lemus se quedó con las ganas de reelegirse y de premiar a su esposa, Dolores Ramírez, con una diputación, pero busca renacer de las cenizas al dirigir los hilos de la cultura, ahora a nivel estatal.