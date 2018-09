“De hecho está el esposo que fue testigo presencial, nos refirió que estaban dentro de la casa, en la sala y cuando escucharon los disparos su esposa corrió a la cocina y se desvaneció”, dijo el funcionario.

“No sabemos cuánto tienen viviendo en esa casa, pero de pareja tenían 6 años y que en este tiempo ninguno había sido amenazado, ni tienen problemas con nadie”, declaró el funcionario.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Nadie irrumpió en la casa de la mujer que fuede varios disparos en laLa víctima se encontraba acompañada de su esposo en la sala de su casa y cuando escucharon los disparos, ella sede los disparos en la cocina. Losnunca entraron a su hogar, pero Silvia fue asesinada de 4en el abdomen.Así lo informó el vocero en turno del Ministerio Público,y dijo que la víctima jamás había sido amenazada.Esto sucedió a las 5 de la tarde del viernes en la casa marcada con el número 126 de laSegún lo declarado por el esposo, Silvia Virginia Ortega de 36 años de edad, no tenía problemas con nadie, no había sido amenazada y no se dedicaba aLos disparos fueron afuera, pero la casa de Silvia presentó daños por lasen la puerta de entrada y la fachada. En la escena encontraron 6 casquillos percutidos calibre .9 milímetros y 3 casquillos más de .45 milímetros.Agentes ministeriales encontraron cámaras de vigilancia en esa calle y por la zona, por lo que solicitaron lospara analizarlos e identificar a los asesinos.