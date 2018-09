No fue el costo de los boletos, la amenaza de lluvia ni el mismo torrencial que inundó al. Ha sido de nueva cuenta el equipo con su ánimo frío y su forma de jugar.Las gradas lucieron su pintura,ante el andar de una Fiera que sencillamente no camina al frente.El de la Fecha 10 era un partido con cierta expectativa, había una pizca de interés al estrenarse técnico y se esperaba un cambio de actitud, mínimo. Pero no pasó algo diferente.El dos por uno anunciado para el juego contra Lobos BUAP resultó moralmente a la inversa y por una persona que fue al estadio, dos dejaron de ir.La Liga reportó 16 mil 576 aficionados en el coloso del bulevar en este duelo. Prácticamente la mitad de los que se pueden sentar ahí para gozar de un triunfo o, ya de perdida, de un buen espectáculo deportivo. Y esta indiferencia no fue por el nombre del visitante, esta ausencia fue por el local.En el presente torneo el Glorioso no se ha llenado. En otros tiempos, otras fisonomías y otras posturas, el estadio se abarrotaba así fuera contra un equipo dueño de la cima o ante otro hundido en la sima, así estuviera cayéndose el cielo, con el sol a plomo o incluso con los boletos al doble de su precio.El debut de Ambriz pasó por agua y la actuación del equipo confirmó el desaguisado. De entrada hizo cambios en nombres, no así en el parado, pues vimos el mismo trazado que usaba el Chavo. Quizá sea el esquema de moda, pero no el que le viene bien a La Fiera.En su primer juego Ambriz sólo pudo ratificar el mote de levantamuertos que tiene escrito el cuadro esmeralda en la espalda, no sólo en este torneo, sino desde hace ya un buen rato.Tras el resultado renació Lobos y también un Paco Palencia que tenía los pies fuera de su equipo, sin embargo, Nacho no pudo revivir la intensidad que deben tener los Verdes para defender la camiseta.Vimos otra vez voluntades diferentes en la cancha, ideas individualistas que terminan por ser dispares y que provocan que lo colectivo se venga abajo.El León debió comerse al rival desde el primer minuto, al iniciar el segundo tiempo, jugando bajo la lluvia y al reanudarse el partido en medio de los charcos. Pero no fue así y salió salpicado el orgullo esmeralda con un gol en contra muy a ‘doc’ de una cascarita en un partido muy parecido a una cascarita.Hoy se anuncian los pormenores del nuevo estadio, un inmueble estético y de gran funcionalidad cuya construcción se hace obligada puesto que el actual es propiedad de otro.Ya la directiva lo dijo, o lo dio a entender, las inversiones del club se voltearán por ahora hacia ladrillos, butacas y cemento, quedando en pausa el ponerle billetes a las piernas y a la mentalidad.Solo pedir que una buena parte de esta inversión se recupere a través de los triunfos de un gran plantel, pues de nada sirve un cubil moderno con un león dormido y miles de leoneses ausentes.Comenta este texto con Luis Gerardo Lugo en Twitter: @geraslugo