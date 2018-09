Oportunidad para los negocios

Elha sido un digno escenario a lo largo de 51 años pero ya es tiempo que afición y equipo verdiblanco se muevan a una nueva casa.Este lunes, directivos de, personal del despacho dey autoridades de gobierno municipal y estatal, develarán en lael proyecto de un nuevo estadio para la ciudad, en un evento exclusivo para patrocinadores y medios de información.Este nuevo coliseo se edificará en unos terrenos que se encuentran sobre el, casi a la altura delmuy cerca del José María Morelos, a escazos metros de, un lugar con fama de ser “peligroso” pero que se ha podido ir renovando gracias al deporte."Va a traer mucha gente y me imagino para el negocio, también para nosotros y pues sinceramente para que vengan nuestros equipos preferidos", analiza José Ernesto Rodríguez, dueño de una frutería de la zona, y quien ya ve incluso la. "Igual y pudiera vender otra cosita por fuera, una cervecita para la gente".Laura Villa, quien es dependiente de una farmacia, cree en algo diferente. “Por el estadio va a haber muchísima gente., ya como para tener un negocio abierto a esas horas (en la noche que se juegan los partidos) no convendría".r”, anuncia Juan Solís, un taxista que suele acudir a trabajar al Nou Camp en días de partido. “Al contrario, la gente va a tener mucho más cuidado cuando vaya a ver el futbol”.

“Va a traer mucha gente y me imagino para el negocio, también para nosotros y pues sinceramente para que vengan nuestros equipos preferidos como el América”.

José Ernesto Rodríguez, comerciante

“El día que haga juego yo digo que sí va a estar muy saturado el bulevar, sí va a estropear algo el tráfico, la verdad”.

Laura Villa, trabajadora

“(El estadio) A todos nos beneficia porque cuando gana León el comercio se mueve más, la gente está contenta y el comercio se mueve mucho, pero López Mateos era mucho mejor, está más amplio”.

Juan Guillermo Solis, taxista

Información, hasta este lunes

El deporte como solución urbana

Desde la firma constructora o las autoridades locales no se revela el plan para solucionar los problemas que atañen al nuevo estadio como lo podría ser. Ninguna fuente da declaraciones a petición de la directiva del Club León, enfocada a no filtrar detalle alguno de su obra maestra hasta la presentación de este día.Realmente, con la elección decomo constructora del estadio, se puede pensar en que ya se cuenta con soluciones a varios problemas. Al final, esta es la misma firma que hizo al, al US Bank Stadium de los, este último posible sede de la final del Mundial de la FIFA de 2026.La edificación de un nuevo estadio, mientras este no se abandone una vez hecho, trae múltiples beneficios para todos.Desde lase considera que el deporte “enseña valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto; por lo tanto, es una magnífica forma de educar a las nuevas generaciones en la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan”.Por otro lado, expertos como Dmitry Shmidko, investigador de la UNAM, han manifestado en entrevistas anteriores quede "la infraestructura que se necesita para el evento que no necesariamente es la deportiva, como ferrocarriles, aeropuertos, es decir desarrollo económico que servirá para el futuro”.Ciertamente, el futuro coliseo de la Fiera se ubicará en un, con las línea 6, 7 y 8 del Optibus (la oruga), en una zona que se ha ido transformando positivamente gracias a la construcción de recintos deportivos como el Macrocentro Deportivo de CODE o la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez.En el proyecto, además, se integrará un, que terminarán por crear empleos directos e indirectos y que terminarán ampliando la oferta turística en la ciudad.