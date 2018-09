Los picks de la Semana 3 de la NFL

Continúan las actividades de la Semana 3 de la NFL y aquí te dejamos algunas opciones que podrían ayudarte en tus apuestas.



La apuesta segura



Eagles vence a Colts

LA Rams vence a LA Chargers

Patriots vence a Lions





Las miradas estarán hacia el retorno a los emparrillados de Carson Wentz después de su lesión de rodilla. Pese a que no podrán contar con Jay Ajayi y con Darren Sproles, el escenario es perfecto para que Wentz tenga un regreso triunfal. Filadela (-300) Indianapolis (+240). Rams (-334) y Chargers (+260) será un duelo de alarido. Pasaron 23 años para que Los Ángeles volvieran a tener dos franquicias. Sin duda que será una gran rivalidad en el que Rams saldrá victorioso mañana.



En el duelo del domingo por la noche, Bill Belichick y los Patriots (-300) visitarán a Matt Patricia y los Lions (+250). No será una victoria fácil para Nueva Inglaterra, pero sólo una monumental actuación de Detroit puede impedir que Tom Brady se lleve la victoria a casa. En la apuesta de 100 pesos, ganarías 231.



Momio +130. La apuesta arriesgada Denver (+200) visita a Baltimore (-250) quienes la semana pasada fueron derrotados por Cincinnati. Denver contará con su plantilla completa. Baltimore podría sufrir la baja de su linebacker C.J Mosley. Con Casey Keenum liderando la ofensiva, los Broncos no llegarán muy lejos esta temporada. Ravens se impondrá. Green Bay (-150) parte como favorito para vencer a Washington (+125).



Aaron Rodgers continúa como cuestionable para el duelo de mañana. Recordemos que los Packers sin Rodgers se convierten en un equipo vulnerable. Las opciones de ganar dependen de si juega o no el quarterback mejor pagado de la liga. Dallas (+105) visita el estadio de Seattle (-125). Jason Garrett no ha terminado de entender que el ovoide hay que dárselo a Ezequiel Elliot, quien además de aportar gran poderío ofensivo al equipo, le otorga la posesión del balón.



Seattle, con dos derrotas en las primeras dos semanas, puede aprovechar las limitantes de los Cowboys para componer el rumbo. En caso de atinar a los tres juegos, con 100 pesos, ganarías 1,025. Momio +920. MÁS POSIBILIDADES Los Dolphins (-154) comenzaron de una manera inmejorable la temporada.



Agradable en ofensiva, enfrentan a unos Raiders (+130) que su temporada pinta para el desastre. Pese a eso, si hay un día en que los de Jon Gruden puden regresar al buen camino, es mañana. Carolina (-154) no tuvo el inicio que se esperaba -perdió en duelo de conferencia ante Atlanta- y Cincinnati (+130) se ha mostrado sólido. Es un juego para las ofensivas.



Por Cincinnati, Joe Mixon y Billy Price no jugarán. Greg Olsen y Curtis Samuel son las bajas más sensibles de Carolina. Falcons (-134) y Saints (+110) se enfrentan en un duelo que promete muchos puntos. Atlanta tendrá las bajas de Devonta Freeman, Takkarist McKinley, Corey Nelson y Derrick Shelby, por lo que saldrán debilitados. Pese a eso, son favoritos.