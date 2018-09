Xuxa habla del abuso que sufrió cuando era niña

La conductora brasileña Xuxa ofreció una entrevista en la que habló del abuso sexual que sufrió cuando era una niña y cómo el tener su show de televisión le sirvió de terapia.



Xuxa habló para el periódico argentino “El Clarín” de temas como su familia, la política, la reciente muerte de su madre, su época en la televisión, donde marcó una época con su programa infantil. Durante la charla se tocó el asunto del abuso que enfrentó Xuxa cuando era pequeña y se le preguntó cómo lo superó.



“Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni en mi familia. La cosa empezó muy temprano en mi vida.



Una época en que yo no sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña. Me acuerdo que era una beba, bien joven, durmiendo y desperté y le dije a mi mamá: 'Alguien ha hecho pis en mi boca'. Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez”.



Xuxa buscó hacer hipnosis para tratar de recuperar sus recuerdos, pero no lo consiguió. “No es una cosa muy fácil para tratar, para hablar, no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto o está pasando por esto.



Los chicos no saben: ¿Cómo van a decir que su tío, su padre, su madre, su abuelo están haciendo algo que los chicos no quieren pero que no saben ni qué es? Sería bueno poder hablar sobre esto para que llegue a la cabeza de los chicos. Es difícil decir: 'Esta persona que tenía que protegerte te está haciendo mal'”. Hace unos días, un fan de Xuxa murió luego de recibirla en un aeropuerto.