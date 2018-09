'Sí, Asia me violó' , reitera Jimmy Bennett acerca de Argento

El actor y músico estadounidense Jimmy Bennett acusó hoy a la actriz italiana, Asia Argento, una de las principales guras del movimiento MeToo contra los abusos sexuales, de haberlo violado.



“Sí, Asia me violó, fue una relación completa”, declaró Bennett en entrevista exclusiva con el programa “Non è l’Arena” de la televisora italiana La7.



“Hay una perfecta correspondencia entre el esquema usado por Asia y el esquema de (Harvey) Weinstein. También Asia abusó de su poder”, dijo el actor en relación al caso del productor estadunidense caído en desgracia tras ser acusado por decenas de mujeres (entre ellas Argento) de violencia sexual. Aseguró que cuando en 2004 participó en una cinta dirigida por la italiana, ella era para él como “una segunda madre”.



“Ese fue el sentimiento que nos unió desde el primer día. Nuestra relación siempre fue muy cercana. Nuestra relación era especial. Asia estaba concentrada en la cinta y quería que la interpretación de la relación madre-hijo fuera lo más realista posible, pero parecía que iba más allá del aspecto profesional”, relató.





Según Bennett, tras esa película su relación se mantuvo a través de correo electrónico, mensajes telefónicos, pero sin que hubiera un encuentro directo por casi 10 años. Fue hasta 2013 cuando Argento le propuso a través de Twitter y por emails una reunión y le habló de un filme italiano en el quería que él participara.



El encuentro tuvo lugar el 9 de mayo de ese mismo año en el hotel Ritz Carlton, en Marina del Rey, California, a donde Bennett llegó con un amigo que los dejó solos cuando Asia lo hizo sentirse como “un intruso”.



Según Bennett, que en ese entonces tenía 17 años, la italiana, que tenía 37, le ofreció una copa y luego lo comenzó a besar antes de empujarlo a la cama y bajarle los pantalones. El actor y músico de incipiente carrera hizo las primeras acusaciones en agosto pasado en las páginas del diario The New York Times.



“Niego y rechazo todo el contenido del artículo de The New York Times”, dijo entonces Argento en un comunicado. Aseguró estar “muy impactada y dolida” por la publicación de una “infomación falsa” e insistió en que nunca tuvo relaciones sexuales con Bennett.



Sin embargo, la actriz reconoció que comenzó a pagar a Bennett (que le reclamaba 3.5 millones de dólares de indemnización) 380 mil dólares por iniciativa de su pareja de entonces, el chef Antonhy Bourdain (quien se suicidó en junio), que quería evitar problemas y como ayuda a Bennett, quien atravesaba problemas económicos.



“Decidimos tratar benevolamente la petición de ayuda de Bennett y dársela. Anthony se ocupó personalmente de ayudar a Bennett económicamente, a condición de que no sufriéramos más intrusiones en nuestra vida”, aseguró la actriz el mes pasado.