Esperaban más audiencia

Luego de que la crisis en Televisa se hiciera evidente por los despidos masivos en la televisora, la periodista Angélica Palacios reveló que el responsable es nada más y nada menos que el productor que realizó la exitosa telenovela 'Rebelde'.Palacios aseguró que la ola despidos en la empresa son responsabilidad de Pedro Damián, el también creador de la reciente producción 'Like, la leyenda'.Incluso se supo que los despidos se originaron por costear la producción de 'Like, la leyenda', misma que no ha dado los resultados esperados.De acuerdo con lo publicado en el portal La verdad, Pedro Damián rebasó todos los presupuestos en la historia de las telenovelas en los últimos cinco años, con la grabación de su telenovela y, según informes, televisa le dio prioridad al Productor, confiando en que el proyecto seria todo un éxito.Y es que los costos de producción se elevaron exageradamente porque Pedro Damián hizo grabaciones en varios puntos de Europa, como España, Inglaterra e Italia.A pesar de que la serie tiene buenos niveles de audiencia, no son los que se esperaban y el costo de esta telenovela, ha afectado mas que los ingresos de televisa.Sigue leyendo: