Justin Theroux rompe el silencio sobre Jennifer Aniston

Justin Theroux rompió el silencio sobre su separación de Jennifer Aniston, anunciada el pasado febrero. En una entrevista para “The New York Times”, Theroux dijo que la separación fue la más “amable”.



Siete meses después de la ruptura, el actor comentó que se está ajustando y añadió que entre ellos “todo es amigable, aburrido. Nos respetábamos lo suciente para que fuera lo menos doloroso posible”.



Theroux comentó que la separación fue complicada, después de dos años de matrimonio, “sólo en el sentido de que la amistad no será la misma.



Pero la amistad está cambiando y es algo de lo que ambos estamos orgullosos”. “Normalmente haríamos esto en privado, pero dado que la industria del chisme no podría resistir la oportunidad para especular e inventar, queríamos transmitir la verdad directamente.



Lo que sea que se publique acerca de nosotros que no sea directo de nosotros, es la narrativa cticia de alguien más. Por encima de todo, estamos determinados a mantener el profundo respeto y amor que hemos tenido por el otro”, dijo la pareja el pasado febrero en un comunicado. Se casaron en agosto de 2015, en una esta en su mansión de Bel Air.

