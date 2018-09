Denunciarán a quienes ofrezcan programas sociales a nombre de Morena

El representante de Morena en la Huasteca, Gelasio Velázquez, señaló que denunciarán a cualquier persona que utilice las siglas de ese partido para ofrecer recursos de programas sociales a título personal, pues, aseguró, las dependencias gubernamentales serán las únicas responsables de realizar las asignaciones.

Comentó que son respetuosos de la libertad que tienen sus compañeros y compañeras de visitar a vecinos y militantes. Sin embargo, reiteró que quienes prometan que obtendrán recursos a título personal o de parte de organizaciones, “están mintiendo”.

Aclaró que en el esquema nacional, lo relacionado con programas sociales iniciaría labores el lunes 17 de septiembre. Sin embargo, por circunstancias de logística se postergó hasta la próxima semana, “de esta manera, las personas autorizadas realizarán visitas domiciliarias para levantar información precisa de la realidad que se vive en cada una de las comunidades del país”, precisó.

Velázquez Hernández explicó que dicha información reforzará la información que tiene cada una de las dependencias en sus bases de datos para los programas sociales, los cuales, se implementarán a través de la Secretaría de Bienestar Social, y anunció que en Hidalgo será a través del delegado estatal, Abraham Mendoza Zenteno.

El representante de Morena comentó que esperan concretar lo necesario con las ocho delegaciones a nivel regional que trabajarán con la Secretaría de Bienestar Social a fin de evitar que algunas personas se aprovechen de las necesidades de la población, dijo.

“En ese sentido, quienes hagan ofertas personales de los programas lo hacen de manera engañosa, somos respetuosos pero no coincidimos con su actuar porque Morena debe caminar bajos sus principios de no mentir, no robar y no traicionar”, destacó.

Por último, Gelasio Velázquez pidió a la población no dejarse engañar y denunciar ante la autoridad a quienes ofrezcan recursos de programas sociales a título personal.