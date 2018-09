iPhone gigante, bolsillos pequeños; ¿puede un iPhone ser machista?

apenas cabe en los bolsillos.

Apple ha puesto a la venta sus tres nuevos modelos de iPhone en España. Entre ellos está el Xs Max, el teléfono con la pantalla más grande en la historia de la compañía que, desde su anuncio, ha originado un debate por su tamaño. Algunas periodistas tecnológicas y activistas feministas han criticado que, para las manos de las mujeres, es muy complicado de manejar. Además,El iPhone Xs Max tiene una pantalla de 15.75 centímetros de alto y 7.74 cm de ancho, mientras el Xs mantiene las dimensiones del modelo anterior (el X), que tampoco era pequeño con sus 14.36 cm de alto. La turca Zeynep Tufekci, investigadora especializada en las implicaciones sociales de las nuevas tecnologías y columnista del New York Times, escribió en su Twitter tras la presentación del nuevo teléfono:La longitud media de una mano femenina en España, según el estudio Datos antropométricos de la población laboral española, es de 17.2 cm, solo uno y medio más que el nuevo iPhone. La activista británica Caroline Criado afirmaba en el diario británico The Telegraph estar“En Apple hay una marcada cultura del cambio, presentando innovaciones permanentes para mantener su mercado, formado por un cliente muy fiel y ansioso de novedades”, cuenta a Verne Iván Vidal, director de la Escuela de Design del Instituto Europeo de Diseño.Sin embargo, tal y como cuenta la periodista tecnológica Megan Farokhmanesh en The Verge, la llegada de los nuevos iPhone ha ido acompañada por el cese de venta en tiendas oficiales del iPhone SE, el modelo más pequeño que comercializaba la compañía.Ahora, el modelo más pequeño a la venta es el iPhone 7, de 13.83 cm de alto. Farokhmanesh, a diferencia de Tufekci, no centraba su crítica en la maniobrabilidad de los nuevos modelos, sino ende los pantalones femeninos, en los queUn extenso reportaje publicado el pasado agosto en Pudding comparaba el tamaño de los bolsillos de 40 pantalones de hombres y 40 de mujeres de diferentes marcas. Comprobaron que el tamaño de los bolsillos para mujeres era, de media, un 48 por ciento más corto y un 6.5 por ciento más estrecho que el de los hombres. Concretamente, la media femenina estaba en los 14.2 cm de largo y 15.2 cm de ancho. El Iphone Xs Max sobresaldría más de un centímetro y medio en un bolsillo medio.La diferencia dede hombres y mujeres es un debate recurrente en redes sociales. No sólo por la cuestión del tamaño –que obliga a muchas mujeres a llevar bolso– sino también por losEn ocasiones, no es que los bolsillos de los pantalones femeninos sean pequeños, sino que no existen y solo están dibujados sobre la tela vaquera.Aunque ha sido el nuevo iPhone el que ha despertado el debate, otras compañías como Samsung tienen modelos con tamaños similares, como el Samsung Galaxy 8 (16.2 cm), el Xiaomi MI A1 (15.5 cm), el Sony Xperia XA Ultra (16.4 cm)... ¿Cuánto ocupa uno de estos teléfonos de gran formato en la mano de una mujer? ¿Y en la de un hombre? ¿Caben en los bolsillos? Hemos hecho la prueba con diferentes teléfonos, manos y pantalones.