Regidores de Celaya manifestaron que es necesario que la siguiente Administración considere concesionar la Feria a una empresa privada, ante la renuncia del Patronato.

El regidor Israel Herrera Hernández afirmó que se trata de una manera de mejorar los servicios que otorga el Municipio.

“La concesión, al igual que la mayoría de los servicios municipales, hay que ver en Europa y en Estados Unidos, quieres un servicio de calidad y profesional, se concesiona. Bien lo dijo la licenciada Elvira (Paniagua), van a analizar otro tipo de formas, si entre ellos está la concesión, qué bueno”, dijo.

Ricardo Torre Ibarra manifestó que se trata de una forma de facilitar el trabajo al gobierno y de mejorar la calidad del servicio.

“Es una pena que no tengan el recurso, siempre es necesario para hacer una feria de calidad, pero es muy fácil hacer una feria siempre y cuando lo concesiones y que lo maneje gente profesional, ahorraríamos mucho dinero”, agregó.

Al ser cuestionado sobre el recurso no entregado al patronato, Herrera sostuvo que es evidente que desde el interior del Ayuntamiento se boicotea al patronato y a la siguiente administración.

“El presupuesto está ya etiquetado, solamente es falta de voluntad para poderlo entregar. Están atando de manos a la feria, cómo quieren resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, cuando deben de entregarlo ya el recurso. No se trata de que se pueda o no se pueda, es que no quieren entregar el recurso, por eso tiene que renunciar el patronato”, dijo.

“Yo creo que no es de aprobar el siguiente Ayuntamiento, el recurso está. Alguna razón habrá, se supone que a estas alturas los empresarios tienen que amarrar a sus artistas”, agregó Torre Ibarra.