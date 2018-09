Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La obligatoriedad para que plataformas digitales de hospedaje en Guanajuato aporten el 2% a Hacienda, traerá como consecuencia un beneficio al turismo, adelantó Miguel Cano Montes, líder de la Asociación de Hoteles de Celaya.En la última sesión del Congreso del Estado, se aprobó reformar la Ley de Hacienda para el estado de Guanajuato para establecer la obligatoriedad a las personas que prestan el servicio de hospedaje a través de plataformas digitales como por ejemplo ‘Airbnb’ y ‘HomeAway’.Luego de que desde 2017, asociaciones de hoteleros en el Estado pidieron al Congreso “cancha pareja” para los prestadores de servicios.“Vemos la necesidad de que estas casas o departamentos que rentan dentro de la economía colaborativa, hagan un pago de este impuesto que nos corresponde a todos, ellos se ven beneficiados directamente con la promoción que se le hace al destino y no cooperan para que esto se lleve a cabo”, explicó Miguel Cano Montes.En Guanajuato, el impuesto de hospedaje se destina a la difusión y promoción de los atractivos turísticos deGuanajuato.“Este impuesto representa en Guanajuato 74 millones de pesos, es el segundo impuesto más grande después del impuesto sobre la nómina, y se tiene que repartir de manera equitativa dependiendo cómo aportamos”.El líder hotelero puso de referencia que tan solo en San Miguel de Allende, cerca del 50% de las habitaciones que existen no están debidamente registradas y al ser informal puede derivar en diversas problemáticas como accidentes.Con esta nueva regulación también de pretende que estos prestadores de servicio cumplan con los requerimientos básicos de sanidad y Protección Civil en sus domicilios o departamentos.En el caso de Celaya, buscaron prever que la cifra no fuera similar a la de San Miguel de Allende, ya que tan solo en la plataforma ‘Airbnb’ se ofrecen más de 300 casas en diferentes puntos de la ciudad.“Hay en diferentes partes, sabemos que hay ofertas para trabajadores que se quedan meses o estudiantes, no estamos en contra de eso, todo lo contrario, el sol sale para todos y debemos tener una tajada de la economía celayense con el espíritu de que sigan ayudando a promocionar el destino y se regularicen”, dijo.