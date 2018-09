Busca PRI Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

La bancada priista en el Congreso local buscará la presidencia de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pues tres de cinco de los integrantes tricolores han manifestado interés en dicha cartera.

No obstante, la coordinadora del PRI en el Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, dijo en entrevista que aún no tienen definida la conformación de las comisiones, y esperan que la distribución sea consensuada y no haya abuso por parte del grupo mayoritario de Morena.

Confío en que mantendrán un buen diálogo con la fracción morenista para llegar a un acuerdo sobre la distribución de las comisiones y sin avasallamiento, como se dio en el Senado de la República, dijo.

En entrevistas anteriores, los integrantes del PRI han manifestado su interés por presidir o, en su defecto, ser parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Pérez Perusquía mencionó que a pesar de no ser abogada, le gustaría pertenecer a la comisión antes mencionada, aunque también se inclina por temas de igualdad de género y educación.

En tanto, Mayka Ortega destacó que su agenda legislativa versa en temas de seguridad, derechos humanos y temas hacendarios, por lo que le gustaría pertenecer a la Comisión de Hacienda o Puntos Constitucionales.

En tanto que el priista Julio Valera, dijo que, como abogado, le interesa la Comisión de Puntos Constitucionales, ya que sería un área en la que podría desarrollar su conocimiento, aunque también manifestó su interés en los temas educativo, desarrollo social y mujeres indígenas.

Mientras, Adela Pérez Espinoza expuso que su aspiración es trabajar en las comisiones que tengan relación con los temas indígena y agricultura.