"Me robaron el auto el mes pasado, a las 3 y media de la tarde, afuera de la empresa donde trabajo, se levanto la denuncia, he ido a ver y no dan respuesta, la verdad las autoridades están metidas en eso, saben donde hay más robos, donde se roba e incluso quienes son, pero ¿qué hacen? nada, todo esta mal en la ciudad”

“En esta época se ha venido todo abajo, lo que debería haber es más seguridad, un toque de queda, que ya en la madrugada todo aquel que ande en la calle se lo lleven si no puede acreditar de donde viene o adonde va. También las empresas que no apoyan, me robaron en horario laboral y ni un apoyo ni nada", resaltó un hombre.

Piden más seguridad

"Está de la fregada, me robaron una camioneta, después compre una moto y me asaltaron, me bajaron de ella, 4 chavitos con machetes, ahora andamos a pie, ya es mejor, y lo peor es que son menores, y no les hacen nada, no procede, agarraron a uno, pago la fianza de 14 mil pesos y ya, libre para seguir delinquiendo, los licenciados son unos corruptos, el jurídico cuando se presentó solo firmo y ya, no nos dio nada, no avanza nada, deben de ir a los focos rojos, no van porque les tienen miedo, o les dan su moche, esto de los robos esta horrible, no era así antes, debería de intervenir fuerzas que no se corrompan, por que así nada cambiará" resaltó un otro de los afectados.

"El problema es la falta de oportunidades, se deberían de crear talleres como antes, de oficios como mecánica, carpintería, electricidad, de refrigeración, de cosas que los motiven a los jóvenes a trabajar de manera honesta, que no se pongan a delinquir, además de que les paguen así no andarán pensando en cosas malas, o de como obtener dinero, la cultura y el trabajo son la base para el cambio", comentó el señor Juan Torres.

Celayenses confirman que los robos de automóviles que se han disparado en la ciudad ha sido resentidos y padecidos a todas horas y en diferentes colonias por la falta de seguridad, y porque existe una complicidad entre autoridades y delincuentes.am publicó que el robo a automóviles en Celaya sigue imparable, pues tan sólo en agosto se denunciaron 91 atracos, siendo éste el mes con más casos violentos desde que se tiene registro.En un viva voz realizado por am, la mitad de los entrevistados aseguraron que ha sufrido algún atraco, y señalarón que es por falta de seguridad y la complicidad que existen entre autoridades, policías y malhechores.Otros -además de resaltar que se debe atender el problema de raíz, desde la educación- pidieron mayor seguridad en focos rojos y verdadera atención por parterre las autoridades, ya que cuando marcan al Sistema de Emergencias para reportar asaltos, no llega el apoyo, tardan mucho o simplemente toman notas y se van.Varia gente resaltó que debería haber más seguridad, ya que la tranquilidad en la ciudad ya no existe, personas mayores recuerdan con añoranza al Celaya tranquilo en el que vivieron, de lo que ahora solo recuerdos quedan.Sigue leyendo: