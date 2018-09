Compiten agencias de viajes contra sitios web

“Tenemos salidas a Ixtapa y a Vallarta en chárter, algunos agentes lo que hacemos es llevar directamente al cliente hacia el autobús y vemos que podemos hacer, les damos un teléfono para que estén en comunicación con nosotros y los asesoramos en todo momento, que con una página online no puedes, ellos solamente te dan una contraseña y ahí se acaba el servicio.”

Germán Antonio Estrada Soto

Propietario de Regivanna Travel



“Muchos de nuestros clientes tienen años confiando en nosotros y sabiendo el servicio que les vamos a dar, el hotel que le estamos vendiendo es el hotel al que va a llegar y esa es una de las principales causas para que los clientes se queden, ellos saben de ante mano que somos una opción confiable. Las situaciones de fraudes que se presentan en internet nos dan un poco más de fortaleza a nosotros como agencia en lugares establecidos.”

Antonio Romero

Agencia Recorridos Turísticos



“El internet abrió camino para todos los mercados, pero el detalle es el fraude, el robo de identidad de datos de tarjetas de crédito, los clientes no saben a quién le están comprando, es un arma de doble filo y lo sabemos por experiencias de nuestros mismos clientes, mientras que en una agencia de viaje sí tienen un respaldo y un buen asesoramiento.”

Juana Flores

Agencia Turismo y Diversión



“Es una competencia fuerte el internet porque la gente ya no se molesta en salir de su casa, pero realmente también hay situaciones de fraude, que se les cobran cargos de más, que llegan al hotel y no está su reservación, entonces al final de cuentas el cliente siempre regresa a la agencia de viajes y nos dan la oportunidad de atenderlos porque confían en la seguridad que nosotros les ofrecemos”

Nancy Fulgencio

Agencia Viajes Salvatierra



“La ventaja que tenemos las agencias es el servicio cara a cara, porque la verdad en internet si ha habido mucho fraude, vienen clientes aquí porque les pasa que en internet hacen sus reservas y resulta que no es lo que compraron, los mandan a otros hoteles o simplemente hacen el pago con tarjeta y no está hecha su reservación”

Estefanía

Viajes Salomón

Para realizar un viaje, ya sea por vacaciones o trabajo, en la actualidad existen diferentes opciones que se pueden tomar en cuenta, desde plataformas y páginas de internet hasta agencias establecidas, que buscan ser la mejor opción para el viajero.La compra de productos y servicios turísticos, como vuelos, alojamiento o paquetes vacacionales, se mantiene en los primeros puestos dentro del comercio electrónico, pero la mayoría de los clientes son jóvenes que buscan otro tipo de experiencias fuera del típico paquete vacacional.En Celaya, se contabilizan alrededor de 50 agencias de viaje y en gran medida la población sigue contratando servicios turísticos a través de estas.Asimismo, en Irapuato, la agencia Regivanna Travel con 10 años de experiencia y ubicada en la calle Leandro Valle 471 en la Zona Centro, se ha colocado en el gusto de los viajeros por su servicio de calidad y cercano al cliente.Como muchas otras empresas de este tipo, busca contrarrestar el impacto que han tenido las páginas de internet que ofrecen hospedajes, vuelos y transporte con tan sólo un clic.Germán Antonio Estrada Soto, propietario de Regivanna Travel, contó que su negocio inició como un proyecto para que la familia y amigos pudieran viajar de forma cómoda y segura, y con el tiempo se convirtió en su proyecto empresarial en el que también participa su esposa.Aunque cuentan con una extensa cartera de clientes, se han visto golpeados con los servicios que ofrecen las páginas de internet, que no siempre trabajan en un lugar bien establecido, no tienen que pagar empleados ni renta, y que sólo se manejan por internet.“Si nos ha pegado, pero creo que a final de cuentas las agencias de viaje llevan una gran ventaja sobre estas plataformas, porque aquí conoces directamente a la persona que te está atendiendo, hay una química con la persona que te da un soporte, te da una idea de cómo es el servicio”, dijo.Para Germán, el gran plus de las agencias de viajes es el contacto con el cliente, pues en una página de internet sólo se toman como referencia las imágenes y puntuaciones de otros usuarios, pero no existe apoyo directo por parte de algún agente de viajes.Destacó que como agente de viajes, ellos conocen de cerca lo que están vendiendo, desde cómo es el hotel, las habitaciones, el tipo de bebida y comida que se ofrece en los restaurantes, así como los lugares que se pueden visitan en los destinos.Para contrarrestar el impacto de las plataformas de viaje, algunas agencias en Irapuato han generado proyectos con operadores turísticos, a fin de generar mejores condiciones para los viajeros, obteniendo comisiones, precios preferentes y promociones, tanto en hoteles como en vuelos y servicio de chárter, que es un tipo de transporte que pasa por varias ciudades y llega a un mismo destino vacacional.Regivanna Travel cuenta con el Registro Estatal de Turismo y con el Registro Nacional de Turismo, que le permite organizar viajes a nivel nacional e internacional.Para Germán, es importante que los clientes corroboren que la agencia que eligieron para organizar sus vacaciones cuente con los registros necesarios para funcionar, pues sólo así este tipo de negocios puede alcanzar la consolidación total.“Lamentablemente hay de todo en el medio, si hay agencias que han cometido fraudes, que venden viajes y desaparecen, lo que recomiendo es que chequen que estén registradas, bien establecidas en un lugar, que tiene una antigüedad, eso es muy importante”, dijo.Asimismo, Germán exhortó a los irapuatenses a darle una oportunidad a las agencias de viajes, y que descubran los beneficios que pueden obtener al viajar de esta forma, pues pueden tener vacaciones más placenteras y a un costo menor.Germán participó hace un par de años como Vicepresidente de Turismo en la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) en Irapuato, con el objetivo de unir a las agencias de viajes en Irapuato.“La satisfacción que yo tuve en esa etapa como Vicepresidente fue unir a las agencias de Irapuato, trabajamos en conjunto para que nos vieran como agencias unidas, invitamos a varios hoteleros y a varias operadoras, qué son las que nos proveen de material a nosotros”, dijo.Indicó que actualmente cuentan con un grupo de WhatsApp en el que participan 20 agencias de viajes en Irapuato, las cuales se mantienen en contacto para conocer ofertas, dar recomendaciones y buscar las mejores opciones para sus clientes.Entre sus proyectos, se encuentra trabajar en coordinación con el Gobierno Municipal para generar proyectos turísticos en Irapuato, a fin de que esta ciudad sea tomada como un destino para vacacionar.De acuerdo con los consumidores, el uso de las herramientas tecnológicas que hoy existen para planear un viaje les ha dado la libertad de decidir entre una gran variedad de opciones, sin embargo, reconocen que en ocasiones no encuentran los mejores precios y ofertas o que su hospedaje puede no ser el más hospitalario.Los viajeros que no recurren a las agencias de viajes también reconocen que organizar cualquier viaje puede ser un auténtico dolor de cabeza, así como una importante inversión de tiempo.A pesar de la libertad que estas herramientas online ofrecen a los viajeros y la comodidad que representa poder planear todo sin salir de casa, los clientes siguen optando por la atención personalizada debido a la desconfianza que aún generan las compras por internet.Las agencias de viaje tradicionales ven a las online como uno de sus principales competidores y no como un servicio adicional o complementario.Según las agencias de viaje, hacer la contratación de un servicio turístico en internet representa un arma de doble fijo para los clientes debido a las situaciones de fraude que cotidianamente se presentan.Aseguran que el trato directo con los clientes representa su mayor ventaja frente al internet, y lo que les resta por hacer es estarse renovando y estar equipadas con la tecnología de gestión de viajes.