“Invito a la comunidad de los sordos católicos de Irapuato a que vengan a la misa del domingo, aparte a la comunidad de sordos católicos de Cuerámaro el jueves a las 7 de la tarde a participar en la misa”, dijo.

3 dejan de ser católicos

“No es que apruebe que ellos se vayan, pero en el registro se ratifica lo que ellos desean, no ha habido más personas aquí en nuestra diócesis (...) sería triste que alguien esté registrado como católico y no esté viviendo como católico”, dijo.

“Cristo nos dice que no nos dejemos sobornar por estas enfermedades, nos propone el servicio (...) este virus se mete en todo, en nuestra sociedad, a veces en la familia, en la misma iglesia, la invitación hoy sería descubrir ese servicio que debemos tener todos”, finalizó.

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz invitó a un interprete de lenguaje manual para que las personas con discapacidad auditiva puedan participar en las misas de la Catedral de Irapuato.Con el objetivo de que todos los sectores de la sociedad puedan conocer el evangelio, en las misas de los domingos a las 11 de la mañana, estará presente Juan Salvador Gómez, seminarista que tiene un proyecto en apoyo a personas con esta discapacidad.Salvador, quien maneja el lenguaje de señas, indicó que su experiencia ha estado llena de amor, pues puede llevar el mensaje del evangelio a aquellos que por su discapacidad no puede llegar a Jesús, y exhortó a la sociedad a ser incluyentes con todos los grupos vulnerables.Por su parte, el Obispo invitó a todas las personas con alguna discapacidad a la misma de las 11 de la mañana, pues aseguró que la ceremonia está dirigida especialmente a ellos, con el objetivo de hacerlos sentir valorados.Díaz Díaz dio a conocer que 3 personas han renunciado a la religión en la Diócesis de Irapuato, cuestión que aunque no aprueba debe respetar pues Dios los sigue amando, y dijo que existen muchas personas que se dicen católicos, pero que no viven de cerca la religión.Asimismo, en su mensaje dominical, el Obispo señaló que la violencia que continúa en aumento es un virus generado por el poder, el placer y ambición de poseer, que traen consigo crímenes que dañan a la sociedad.