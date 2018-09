Durante esta temporada de lluvias, han sido 7 escuelas de la Región VI Sur Oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) las que se han visto afectadas, señaló el delegado, Gabriel Espinoza Muñoz.

Indicó que los daños no han sido estructurales ni de mobiliario, sino que los planteles educativos, principalmente en zona rural, se han visto anegados por la gran cantidad de lluvia que ha caído, lo que dificulta el acceso de los estudiantes.

Señaló que uno de los casos fue la escuela de la comunidad San Antonio Texas en Irapuato donde el canal que pasa cerca rebasó su límite de capacidad, lo mismo que ocurrió en la comunidad Carrizal Grande, ambas ya fueron atendidas.

Espinoza Muñoz refirió que en la escuela José Vasconcelos, de la colonia Infonavit, no han detectado mayor daño en la barda que se encuentra en mal estado, la cual con apoyo del Inifeg será apuntalada, pues los padres de familia no quisieron que un tramo fuera derribado.

“Nos piden que no retiremos la barda, que sólo la apuntalemos, acercamos a un especialista de Inifeg que no dice que no hay ningún problema, no hay riesgo para los niños (...) lo antes posible podremos contar con recursos no sólo para reponer esta barda, sino para hacer una inversión importante en la escuela”, puntualizó.