Si juzgan a PRI, PAN y PRD, ¿por qué no a Morena?: Leoncio Pineda

Leoncio Pineda Godos, presidente estatal del PRI en Hidalgo, comentó que existe en la sociedad una "dualidad convenenciera" que resulta irresponsable porque no aplica los mismos criterios al momento de juzgar a Morena en comparación con otras instituciones políticas como PRI, PAN o PRD.

Durante su gira de trabajo en Tula, Pineda Godos dijo: "La sociedad a veces tiene una dualidad, porque juzgan al PRI, al PAN, al PRD y por qué no juzgan a los de Morena, no son nuevos, son expriistas que han sido senadores, diputados, presidentes municipales, secretarios y pareciera que ellos se purificaron por el simple hecho de cambiarse a otro instituto político y eso no es válido".

Comentó que la gente dice que en el PRI "siguen siendo los mismos priistas, los de toda la vida, los que han cambiado, no defiendo a nadie porque hay priistas que se han equivocado, han hecho actos contrarios a los que deberían ser".

Sin embargo, por otro lado, también hay casos como el de Manuel Bartlett, a quien se le vincula con el fraude electoral de las elecciones de 1988, "incluso el mismo Andrés Manuel (López Obrador) era priista, fue priista de formación", recriminó.

"Pero esa dualidad hay que entenderla, hoy la ciudadanía se manifestó, emitió su voto, dijo: vamos con Morena; y dijeron: a lo mejor sí nos van a robar pero ya que cambie. Pero esa se me hace una dualidad muy irresponsable porque no cambia lo que todos queremos.

“Lo que todos queremos es gente preparada, más oportunidades para la gente que se vea reflejada en el bolsillo, pero basado en una realidad, en una realidad económica, no en creencias", comentó.

Por último, manifestó que la elección del 1 de julio fueron unos comicios atípicos, antisistema, y eso invita al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a regresar a sus orígenes, que en algunos puntos no se ha perdido, ya que la institución política nació con las grandes causas de la sociedad y la posibilidad de liderarlas.