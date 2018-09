Cómo pasó

"No se quemó el motor del carro en el accidente. El fuego fue dentro de la cabina, y tal como lo dijo ella 'él me prendió fuego. Por qué me lo hizo'".

No lo pudo denunciar

También pelean por el hijo de Kenia

"No murió un animal, murió mi hija y de una forma brutal y por nada, por un 'no quiero estar contigo'".

La madre de Keyra González, Rosa María Lavin Enríquez, lamenta la probable puesta en libertad de suJonathan "N", quien presuntamente quemó hasta la muerte a su esposa.Según la mujer, Jonathan podría ser liberado dentro de tres meses ya que la defensa argumentará que la muerte de la joven se debió a un accidente vehicular, sin embargo ella sostiene que los hechos -registrados el pasado 18 de octubre de 2017- ocurrieron diferente.Rosa María asegura que su ex yerno prendió fuego a Keyra, en la colonia Juárez y tras una semanas de recibir atención médica murió. sin embargo, durante esos días agredida relató a sus familiares, momentos antes de ser inducida al coma, que Jonathan la roció con gasolina y le prendió fuego cuando se encontraban al interior de la camioneta de él.Lamentablemente, como la defensa presentó la versión de que la pareja se encontraba en buenos términos e incluso iban a comprar una casa, el incidente quedó registrado como un trágico accidente vehicular acabó con la vida de Keyra.incluso, en la versión del señalado se apunta que los botes de gasolina se encontraban al interior del vehículo porque se había quedado sin combustible, pero la señora Rosa María asegura que eso es una mentira.De acuerdo con lo publicado en el portal debate, cuando personal del Ministerio Público arribó para entrevistar a Keyra, la joven ya había sido inducida al coma por personal médico, debido a la gravedad de sus quemaduras.Por ello, su mamá clama por justicia, para que autoridades investiguen a fondo el caso y no dejen que Jonathan "N" sea liberado, para que "personas como esas no anden en la calle, o sea, va a salir a hacer daños a más personas inocentes".Tras la muerte de kenya, la familia ahora tiene que enfrenta un proceso legal por la custodia de su hijo.La señora Rosa María señala que los familiares de Jonathan "N", padre del menor, se lo quieren quitar alegando que no lo cuida; pero ella asegura que en ningún momento ha recibido la visita de ellos para saber cómo se encuentra el niño.