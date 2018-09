"En este sentido, la información pública también servirá para demostrar coherencia respecto a la protección que el Estado mexicano da a los migrantes que residen o atraviesan por su territorio", agregó.

dio a conocer que de abril a julio de 2018, contaba con un registro de 29 casos de niñas, niños y adolescentes mexicanos separados de sus familiares en los Estados Unidos, por la política "Tolerancia cero" del gobierno estadounidense.Sin embargo, el ordenó a la SRE informar la entidad federativa de la que son originarios y el Estado donde se encontraban, en la Unión Americana.El comisionado del Inai, Joel Salas expuso que, de abril pasado, cuando fue implementada la política por el gobierno de los Estados Unidos, a junio de este año, fueron separados de sus padres más de 2 mil 500 niños, la mayoría de Centroamérica, principalmente, provenientes de Honduras y El Salvador; sólo el 1% eran mexicanos.Un ciudadano presentó un recurso de revisión ante el INAI, porque la cancillería dio a conocer el número de menores de edad que se encontraban en esa condición, pero no clasificó el Estado de la República Mexicana de donde son originarios, referencias de los albergues donde se encontraban y el sexo, argumentando que dichos datos los harían identificables.En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, se determinó improcedente la clasificación de los datos, en razón de que el particular en ningún momento solicitó información personal como nombre de los niños, domicilio exacto o ubicación de los albergues; en su lugar, requirió los estados de origen en México y de permanencia en Estados Unidos, lo cual no hace identificables a los menores.Además, se advirtió que la hizo pública información sobre eventos diversos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos. Lo cual abona al argumento de que los menores no son identificables a partir de lo solicitado.