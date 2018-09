TODOS ESTÁN LEYENDO AHORA:

¿Algún meme, video, frase relacionada con Enrique Peña Nieto que haya causado risas y se haya difundido en las redes sociales?: sí, muchos, el más reciente es el del 'corazón' que mostró al pueblo cuando salió a dar el Grito en el Zócalo.Pero los usuarios de las redes sociales no sólo están pendientes de los chuscos errores que comete el Presidente, pues ya circula el video de la primera dama Angélica Rivera, cantando 'pedacitos' del himno del Estado de México.La cosa es que el Presidente no se abochornó con las expresiones que hacía su esposa, ni se quedó serio; el primer mandatario volteaba a verla y se soltó riendo al ver a su esposa, que trataba de seguir con el canto.Luego le dio una mirada de 'complicidad', como tratando de hacerle ver que 'un error así a todos pasa' El caso es que el sexenio se va acabando y los videos 'chuscos' no dejan de caer en la web.