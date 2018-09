Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El servicio de rescate marítimo de España dijo el domingo que salvó a más de 400 personas que viajaban en 15 pequeñas embarcaciones, en su mayoría frente a la costa sur del país, mientras grupos humanitarios lamentaron que la única embarcación privada de socorro activa cerca de la principal ruta mortal de tráfico de personas corría el riesgo de ver cancelada su misión por las autoridades antiinmigrantes de Italia.Aunque los españoles pusieron a salvo a 447 personas el sábado que estaban en la parte occidental del mar, dos grupos humanitarios que administran el último barco privado de rescate en el Mediterráneo central, considerada la ruta más mortal para el tráfico de ilegales, dijo que Panamá había retirado el registro de esa embarcación debido a quejas de Italia.Ladijo en un comunicado que ha comenzado procedimientos para retirar el registro al Aquarius 2 después de que Italia se quejó de que el capitán del barco no había acatado las órdenes.Señaló que Italia sostiene que el capitán deldesafío las instrucciones de devolver a los migrantes a Libia que había rescatado de frágiles embarcaciones no aptas para la navegación y que son utilizadas por traficantes de personas en ese país.Sin embargo, SOS Mediterranee y Médicos sin Fronteras, grupos humanitarios que administran en forma conjunta al Aquarius 2, dicen que Libia, un país asolado por la violencia, no cumple las normas internacionales de puerto seguro. El domingo, solicitaron a gobiernos europeos que tranquilice a Panamá indicándole que las quejas de Italia son infundadas o que conceda una nueva bandera para que el Aquarius 2 pueda continuar su misión.El ministro derechista del Interior, Matteo Salvini, no está dispuesto a permitir que embarcaciones privadas de rescate atraquen en Italia.En un comunicado emitido el domingo, ambas organizaciones no gubernamentales afirmaron que Italia obligó a Panamá a revocar el registro “bajo una flagrante presión económica y política de parte del gobierno italiano”, que se ha comprometido a frenar la llegada a puertos italianos de migrantes salvados por embarcaciones privadas de rescate.Salvini rechazó el domingo esa afirmación en un tuit en que aseguró que “no hubo presión para nada sobre Panamá por el Aquarius 2. Ni siquiera sé el código de área de Panamá”.La Autoridad Marítima de Panamá dijo que había actuado después de que llegara la principal queja de las autoridades italianas contra el capitán del barco. También destacó que las autoridades marítimas en Gibraltar durante el verano retiraron el registro al Aquarius 2 y le habían solicitado que suspendiera sus operaciones.Sigue leyendo: